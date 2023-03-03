«Новый уровень российской пропаганды». Украина требует «отменить» игру Atomic Heart

Киевские власти решили запретить недавно вышедшую компьютерную игру российских разработчиков Atomic Heart. Глава украинского Минцифры Михаил Федоров разослал письма крупнейшим иностранным игровым онлайн-магазинам с призывом прекратить распространять шутер на своих площадках. Федорова возмущает, что игра «романтизирует коммунизм», исполнена в советском сеттинге, а ее разработчики не выступали против Москвы и СВО. Atomic Heart вышла 21 февраля и была тепло встречена игровым сообществом и критиками. Ее пытались «отменить» еще до релиза, однако это не удалось.

Вице-премьер и глава Минцифры Украины Михаил Федоров захотел ограничить продажи видеоигры Atomic Heart, разработанной российской студией Munfish. Об этом он сообщил в Twitter.

Он опубликовал снимки обращений в крупнейшие в мире игровые магазины Steam, Microsoft и Sony с призывами запретить продавать игру на этих площадках.

«Я верю, что ни одна из этих площадок не поддерживает кровавый режим, убийства и романтизацию коммунизма. Использование игровой индустрии — совершенно новый уровень российской пропаганды», — написал Федоров.

В одном из приведенных писем украинский министр обращается к основателю и главе компании Valve (ей принадлежит магазин видеоигр Steam) Гейбу Ньюэллу, в котором говорит об опасениях по поводу Atomic Heart.

«Согласно имеющейся у нас информации, вышеупомянутая игра разработана российской студией Mundfish. Поскольку ее руководство и офисы находятся в России, существует риск, что деньги, вырученные от покупок игры, будут переведены в российский бюджет и использованы для финансирования войны против Украины», — объясняет в письме Федоров.

Еще одним поводом для запрета игры, по его мнению, является ее тематика (сеттинг), а также пропаганда коммунистического режима и советской символики.

«Считаю, что Valve не хочет, чтобы ее рассматривали как платформу, поддерживающую коммунизм, даже в таком футуристическом исполнении. История Советской России и ее империалистические посягательства на другие независимые страны привели к убийству сотен тысяч гражданских...

Принимая во внимание вышесказанное, мы настоятельно призываем корпорацию Valve запретить продажу цифровых копий этой игры через Steam», — пишет министр.

Он также подчеркнул, что разработчики игры публично не выразили свою позицию по отношению к российской власти и спецоперации на Украине.

Atomic Heart — шутер от первого лица, релиз которого состоялся 21 февраля 2023 года. Действия видеоигры разворачиваются в альтернативной реальности образца 1950-х годов, где СССР достиг технологического прорыва в робототехнике. Игра изобилует советской атрибутикой, отсылками к известным литературным, кинематографическим, музыкальным произведениям тех лет.

Игра получила в целом положительные отзывы как критиков, так и игрового сообщества сразу после выхода. В России она распространяется эксклюзивно только через магазин VK Play (конечными собственниками являются «Согаз» и «Газпромбанк»). В других странах ее можно купить в Steam, PS Store, с релиза она входит в подписку Game Pass от Microsoft (для ПК и Xbox).

Однако еще до выхода Atomic Heart пытались активно «отменить» в разных странах. Главными инициаторами запрета игры еще в августе 2022 года изначально являлись украинские пользователи интернета, проукраинские тематические порталы и Telegram-каналы. Главной причиной назывался тот факт, что разработчики из компании Mundfish никак не обозначили свою позицию по отношении к спецоперации.

В связи с этим в разных зарубежных сегментах интернета стали появляться вбросы, что Mundfish якобы поддерживают СВО, а игра является пропагандистским продуктом, который разрабатывается на «кровавые российские газовые деньги». К кампании против Atomic Heart присоединились и некоторые антироссийски настроенные разработчики из других известных студий.

Вторая волна «кэнселинга» началась непосредственно перед релизом, в январе 2023 года, когда проукраински настроенные активисты начали призывать в соцсетях отменять предзаказы игры. Пользователи писали и в Microsoft с требованием прекратить финансирование Atomic Heart.

Противники видеоигры прошлись и по ее содержанию уже после выхода. Больше всего ненависти у поддерживающей Украину аудитории вызвал эпизод в начале игры, где летающий робот-дрон несет в лапах горшок с геранью — это приняли за отсылку к российским беспилотникам-камикадзе «Герань-2», которые активно применяются в ходе СВО.

Внимание было уделено и присутствующим в шутере банок свиного колбасного фарша в цветах украинского флага (такой продукт именно с таким дизайном в действительности выпускался в СССР).

На свою сторону настроенные против игры пользователи призвали SJW-активистов, отмечая, что Atomic Heart объективизирует женские персонажи. В западных отзывах можно встретить претензии к шутеру, что в нем нет темнокожих героев. Возмущение украинцев вызвали и прически одних из наиболее запоминающихся персонажей — выступающих в роли противников безликих роботов-близняшек по имени Правая и Левая. Они носят обвитые вокруг головы косы, как у экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

На попытки отменить игру обратили внимание даже российские власти: Россотрудничество отмечало, что сейчас в западном сообществе очень модно «травить» культурные явления, которые дают хоть малейший повод для гордости Россией или СССР.