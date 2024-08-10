Качественная медицина, плохой сервис и любовь к русским: как сейчас живется россиянам на Кипре

Наталья Макарова родилась и выросла в Москве. В 2022 году вместе с мужем и двумя детьми она переехала жить на Кипр. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о перебравшихся за границу россиянах Наталья рассказала об особенностях жизни на острове, ценах на жилье и местных школах, а также объяснила, почему киприоты очень любят русских.

В России

Я родилась и выросла в Москве, закончила юридический факультет Государственного университета управления, но ни дня не работала по специальности. Почти 15 лет я посвятила ресторанному бизнесу: начала с официантки, закончила управляющей. В 2014 году я вышла замуж, попрощалась с ресторанами и нашла работу в международной логистической компании, откуда через несколько лет ушла в декрет. За несколько дней до нашего переезда на Кипр я должна была вернуться на работу, но компания отказала мне в удаленке, поэтому мне пришлось уволиться по собственному желанию.

Мой муж — айтишник, и после начала СВО его компания перевела многих российских сотрудников в офисы в других странах. Моему супругу предложили выбор — представительство в Казахстане, Грузии, Венгрии или на Кипре. Первые два варианта мы сразу отмели, выбирали между Венгрией и Кипром. Кипр победил по нескольким причинам: во-первых, там хороший климат и море, во-вторых, большой выбор английских школ для детей, и в-третьих, зарплата в евро.

Переезд на Кипр

Переезд был полностью за наш счет, поэтому мы достаточно долго готовились — оформляли визы, делали доверенности родителям, искали билеты (прямых перелетов на тот момент уже не было). Очень помогли кипрские русскоязычные сообщества, благодаря которым мы определились с городом — остановились на Ларнаке — и нашли нашу первую квартиру.

Мы выбирали между Ларнакой и Пафосом. Ларнака — покрупнее, там больше школ и медицинских учреждений. И даже зимой, после отъезда туристов, жизнь не останавливается.

Поскольку у нас двое детей и муж работает из дома, мы рассматривали только варианты с тремя спальнями, а таких квартир в Ларнаке совсем немного. К тому же, мы попали в самый пик наплыва релокантов из России, была огромная конкуренция — и цены на жилье взлетели. Но мы не могли рисковать, поэтому еще из Москвы оплатили «кота в мешке» — трешку в относительно новом жилом фонде за €1,5 тыс. в месяц. Пришлось заплатить сразу за четыре месяца аренды, плюс за два месяца депозита. С оплатой тоже все было непросто: мы доверились незнакомому человеку, с которым познакомились в одном из кипрских русскоязычных сообществ. Благо, он оказался порядочным — мы перевели ему деньги на российскую карту, а он заплатил риелтору со своей кипрской. В июле 2022 года мы прилетели на Кипр.

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Уже на месте мы поняли, что можно было снять жилье гораздо дешевле (аналогичная квартира в старом жилом фонде обойдется в €700-900). Но Кипр — жаркая страна с богатой фауной, представители которой обожают селиться в старых домах. Самые страшные кипрские насекомые — гигантские летающие тараканы (местные называют их пальмовыми жуками, но это ТАРАКАНЫ). Эти «монстры» не бояться воды и могут запросто вылезти из раковины или унитаза. Поэтому, да, мы переплатили за свою квартиру, но зато жили в ней одни, без крылатых и ползучих соседей.

Легализация и адаптация

Мы прилетели по туристической визе и сразу занялись оформлением вида на жительство. Первым подался муж, так как у него была официальная работа. Только после того, как он получил Residence Permit (удостоверение личности и ВНЖ) , смогли податься мы с детьми. Мы немного переживали из-за сроков, но все прошло гладко — через три месяца все члены семьи получили вид на жительство.

Кипр и четкие сроки — вещи несовместимые: сколько ты будешь ждать документы, никто не знает. Как говорят киприоты «сига-сига» (можно перевести как «тише-тише») — здесь никто никуда не спешит.

Некоторое время у нас ушло на получение государственной медицинской страховки — аналога нашего ОМС. Муж получил ее быстро, так как у него была рабочая виза, нам с детьми пришлось подождать: сыну и дочери страховку оформили через пару месяцев, мне — только через полгода.

Муж практически сразу начал работать, а я занималась обустройством быта: взяла на прокате машину, чтобы изучить местность — ближайшие пляжи, детские площадки, поликлиники и магазины. А через пару месяцев занялась поиском новой квартиры — ближе к школе и всей инфраструктуре. Самое сложное было вернуть депозит за предыдущую квартиру: киприоты очень не любят возвращать деньги, поэтому под всеми мыслимыми и немыслимыми предлогами пытаются этого избежать. Но нам повезло: мы нашли хозяину новых жильцов, благодаря чему сэкономили €3 тыс.

Выбор школы

На Кипре два вида школ — греческие и английские. Но проблемы с местами только в английских, в греческую обязаны взять по месту проживания. Причем греческие школы бывают очень хорошие, однако основной язык в них именно греческий, а английский — дополнительно несколько часов в неделю. На момент переезда старшему сыну было пять лет, дочери — три года, и нам было важно найти для них именно английскую школу. Поэтому, еще будучи в Москве, мы договорились с одной из школ, чтобы они протестировали сына онлайн и по результатам дали ему место в pre-school (дошкольном учреждении). Сын поступил сразу в две школы — одна была в Ларнаке, другая на Пафосе, место для дочери в саду при школе нашлось только на Пафосе. Но мы остановились на Ларнаке, поэтому надо было срочно пристраивать куда-то дочь. За пару дней до вылета место все же нашлось, так что уже на следующий день после переезда мы поехали оплачивать школу — и в конце августа дети пошли учиться.

На Кипре дети с 4,5 года обязаны ходить в школу. В противном случае, вам просто откажут в визе или продлении вида на жительство.

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В школе все строго. Занятия начинаются в 7:30 утра, и если ты приходишь в 7:31, это считается опозданием. Пропускать школу без весомых причин тоже не стоит: есть определенное количество часов, которые ребенок должен посетить, в противном случае начнутся вопросы к родителям от министерства образования и органов опеки. Больничные тоже не приветствуются, поэтому дети с соплями по колено и кашлем ходят в школу — это здесь в порядке вещей. В первый год дети много болели, но если в Москве температура держалась у них по два-три дня, то на Кипре — минимум пять-семь. Поэтому мы постоянно высчитывали пропущенные дни и очень переживали, что у нас могут возникнуть проблемы.

Конфликт в школе

Но проблемы начались вовсе не из-за болезней и пропусков. Через несколько месяцев на сына стали жаловаться учителя, причем поводы для этих жалоб были абсолютно абсурдными: «грыз ластик», «качался на стуле», «на перемене валялся на траве» и так далее. Напомню, сыну было всего пять лет.

Сыну было тяжело: мало того, что преподавание в школе на новом для него языке, которого он толком не знал, так еще и учителя постоянно делали ему замечания и повышали голос.

Помимо претензий от учителей, у сына был конфликт с одноклассником: мальчик его невзлюбил и постоянно обижал, несколько раз бил ногами в живот. Мы пытались привлечь к проблеме классного руководителя, но она только разводила руками: «Не может такого быть»; «Я такого не видела» — и все в таком ключе. В какой-то момент сын дал отпор — укусил своего обидчика. После это мы решили, что будем искать другую школу.

Сын показал хороший результат и поступил сразу в несколько школ, в том числе в ту, которую нам изначально советовали в русском комьюнити. И сын, и дочь успешно прошли собеседования, поступили — и вопрос был решен. Сейчас дети учатся в прекрасной школе, где учителя находят подход к каждому ребенку, исходя из его индивидуальных особенностей. При этом в школе довольно строгая дисциплина, но для наших гиперактивных детей с шилом в одном месте — это скорее плюс, чем минус.

Единственное, с чем мои дети пока не готовы смириться, — в классе им не разрешают говорить друг с другом на русском (как впрочем и на любом другом языке, кроме английского), хотя русскоязычных детей в школе достаточно много. Зато если два года назад дети совсем не знали языка, то сегодня и сын, и дочь свободно общаются на английском. Младшая пока чуть-чуть стесняется, у старшего таких проблем нет.

Работа

У мужа стабильная работа, он продолжает развиваться в своей компании, мне в этом плане сложнее. Поскольку у меня виза жены, выйти на работу в кипрскую компанию я не могу при всем желании. Да и найти работу иммигранту на Кипре проблематично: по закону работодатель должен платить такому сотруднику минимум €2,5 тыс., к чему местные, конечно же, не готовы. Я могу выйти на какую-то простую работу в сферу обслуживания с зарплатой до €1,5 тыс., но эти деньги будут уходить на няню для детей, ведь школа у них заканчивается в 13:00. Единственный вариант, который я сейчас рассматриваю — это работа на себя. Но пока я, что называется, в поиске.

Уровень жизни

Для комфортной жизни в Ларнаке семье из четырех человек нужно порядка €4-5 тыс. в месяц. Но, конечно, есть семьи, которые живут скромнее — и наоборот. Самые большие расходы в нашей семье — это аренда квартиры (€1,5 тыс. в месяц) и школа для детей (€8 тыс. в год за двоих). На еду у нас уходит порядка €1-1,5 тыс. в месяц, но мы любим вкусно поесть и стараемся обходиться без полуфабрикатов. В среднем поход в магазин — это минимум €50.

Плюс раз в два месяца приходит счет за коммунальные услуги, которые тут стоят значительно дороже, чем в Москве. Нам еще повезло: последние две зимы были теплыми, так что мы нечасто пользовались кондиционером на обогрев, а бытовая техника в квартире современная и не «ест» много электричества. Самый большой счет у нас был на €350 за два месяца.

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Еще одна статья расходов — это машина. Общественный транспорт на острове совершенно не развит, поэтому через полторы недели после переезда мы купили машину — небольшую Suzuki Swift 2019 года за €11,5 тыс. Сама машина бюджетная, но бензин стоит недешево. Когда мы только переехали, литр 95-го стоил порядка €1,2, потом он резко вырос до €1,6, сейчас стоит порядка €1,4.

Если сравнивать наш сегодняшний уровень жизни с московским, то дома, мы, конечно, чувствовали себя комфортнее. Несмотря на то, что доход в России у нас был меньше, чем сегодня, на Кипре мы все равно экономим. В Москве у нас была своя квартира, бесплатный детский сад, да и в целом жизнь гораздо дешевле.

Еда

В Ларнаке есть несколько сетевых супермаркетов, а также местные греческие и кипрские лавки. В первый год после переезда мы закупались там, где было удобно, сейчас уже смотрим, где какие акции, и ездим туда. Цены на продукты выше, чем в Москве: куриное филе — €5-7 за кг (485 - 679 руб.), говядина — от €18 до €23 за кг (1 748 - 2 233 руб.), рыба — в зависимости от сезона и поставщика — от €13 до €27 за кг (1 262 - 2 622 руб.). Мои дети довольно привередливы в еде, любимое блюдо у них — макароны с сосисками. С последними было непросто, так как вкус местных сосисок сильно отличается от наших «родных». Уговорила их на импортные, упаковка которых стоит от €3,5 до €4,2 (339 - 407 руб.).

Здесь есть несколько русских магазинов, где можно купить все что угодно, кроме, пожалуй, Дарницкого хлеба. Но есть Бородинский и другие привычные русские продукты: творог, селедка, пельмени, вареники всех видов, и даже семечки.

Чего нам, действительно, не хватает на Кипре, так это вкусных овощей: узбекских помидоров, зеленого лука, луховицких огурцов и ягод — смородины и малины. С помидорами совсем плохо — местные на вкус как трава, поэтому первое время мы покупали только черри. Год назад я нашла небольшой магазин, в котором продаются вкусные овощи и даже щавель, так что теперь я варю щавелевые щи. Есть еще частники, которые возят из Греции грибы и ягоды, но стоят эти деликатесы, конечно, значительно дороже, чем в Москве.

В рестораны мы ходим редко, и даже не потому, что экономим. Во-первых, ресторанов с вкусной едой и хорошим сервисом, к которым мы привыкли в Москве, в Ларнаке не так много. Во-вторых, дети еще достаточно маленькие, оставить их не с кем, а сидеть на одном месте больше получаса они пока не хотят.

Медицина

Мы ходим к врачам по государственной страховке, которая называется ГЕСИ. Но в отличие от нашего ОМС, кипрский полис включает в себя и частные клиники. Конечно, по всякой ерунде тут к врачам не ходят — условные сопли и кашель мы лечим сами. Проблема в другом: узкопрофильных врачей не так много, поэтому ждать запись можно несколько месяцев.

Нам очень повезло найти грамотного русскоязычного педиатра. В отличие от московских врачей, которые при малейшем насморке назначали моим детям антибиотики, она всегда несколько дней наблюдает за ребенком — и только в случае, если улучшений нет, выписывает серьезные препараты. Когда дочери потребовалась срочная операция (удаление паховой грыжи), она нашла нам клинику, в которой все сделали очень быстро и качественно.

Самое дорогое на Кипре — это стоматология. В страховку входит только чистка, а за обычную пломбу придется выложить порядка €70. Насколько я знаю, многие киприоты ездят лечить зубы в Турецкую Республику Северного Кипра — там значительно дешевле. Но для нашей семьи это не вариант, поэтому мы ходим к стоматологу, которого нам посоветовали, опять же, в русскоязычном чате.

Из Москвы я везла с собой огромную аптечку, и пока мы не получили страховку, она нас здорово выручала. Сейчас такой проблемы нет, все лекарства можно купить в аптеке, а если они назначены врачом, то еще и почти бесплатно (за €1-€2). Нет, пожалуй, только привычных йода, зеленки и перекиси водорода. Но если что-то из этого срочно понадобится, в русском сообществе всегда найдутся люди, готовые поделиться запасами.

Развлечения

С развлечениями в Ларнаке — напряг. По сравнению с Москвой — их просто нет. Вся жизнь и тусовка в Лимассоле, поэтому там живет основная русскоязычная диаспора. Лимассол — это такая маленькая Москва, Ларнака — скорее провинция. Здесь никто никуда не спешит, все опаздывают, магазины могут запросто открыться на час позже положенного времени. Когда я пришла по записи на стрижку, мастер была удивлена, что я вовремя. Так что, да, я пока не «окиприотилась».

Когда мы только приехали, нам было очень сложно подчиниться этому ритму «сига-сига», но сейчас мы привыкли и даже радуемся этому: мы никуда не спешим, и у нас все хорошо.

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Но нам нескучно: за два года мы обросли друзьями, в основном такими же релокантами из стран бывшего СНГ. Самое забавное, что познакомились мы с ними благодаря детям — они у нас очень общительные.

«Очень не хватает московского сервиса»

Самое больное на Кипре — это качество услуг и сервис. Очень не хватает хорошего сервиса. Найти нормального парикмахера — целая история. Я долго искала мастера, а когда пришла в дорогущий по местным меркам салон, мне сделали совсем не то, что я просила. Для сравнения: в Москве на окрашивание airtouch у моего мастера уходило пять часов, в Ларнаке стрижка и окрашивание заняли всего 40 минут. И то, и другое было, мягко говоря, не очень. Спустя пару месяцев я дала этому салону второй шанс, но результат был тот же. Спасибо сарафанному радио, благодаря которому я нашла своего парикмахера — релокантку из Москвы.

Отдельная история с доставкой. Причем все равно чего — ждать ее можно неделями. Товары из Китая вам доставят быстрее, чем из Никосии в Ларнаку (а это всего 40 минут на машине). Но как мне объяснили местные, этот сервис на Кипре пока только развивается, а появился он в пандемию коронавируса с легкой руки русских эмигрантов-айтишников. А вот маркетплейсы до Кипра пока не добрались.

Отношение к русским

Русских на Кипре много, и местные их очень любят. Во-первых, раньше многие киприоты ездили в Россию по обмену — получали образование в наших вузах, учили русский, работали в российских компаниях. Поэтому на острове очень много смешанных семей — муж киприот, а жена русская. Во-вторых, у русских и киприотов похожий менталитет. И, наконец, киприоты, как и русские, православные, что тоже сближает.

Наши ближайшие соседи — киприоты. Однажды у нас сел аккумулятор в машине, они увидели, что мы не можем завестись, спустились, принесли провода и «прикурили» нас. С тех пор мы дружим, ходим друг к другу в гости, вместе отмечаем праздники. Очень добрые и отзывчивые люди. У детей с общением тоже проблем нет. Они быстрее нас обзавелись друзьями, причем из разных стран.

Тоска по родине

Мы с мужем очень скучаем по родным и друзьям. И, конечно, по Москве: мы оба коренные москвичи и всю жизнь прожили в этом городе. Когда я приехала в Москву на каникулы, то сначала чувствовала себя приезжей — за два года тут столько всего изменилось! Все куда-то спешат, город гудит… За два года в Ларнаке я отвыкла от этого ритма.

Пока я не приехала в Москву на каникулы, мыслей о возвращении не было. Но когда прогулялась по центру и встретилась с друзьями, поймала такую ностальгию, что уезжать отсюда не хочется. Но я прекрасно понимаю, что в новых реалиях мужу будет непросто найти здесь хорошую работу, да и дети полюбили Кипр — там море, солнце и друзья.