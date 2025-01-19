В Греции заявили, что Москва изменила отношение к Афинам и Никосии

Россия изменила свое отношение к Греции и Кипру из-за их позиции по конфликту на Украине. Об этом пишет греческая газета «Кириакатики Демократия».

«Москва «оплатила» Греции счета за Украину. Разительный сдвиг России в пользу [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана по греко-турецкому и кипрскому вопросам», — говорится в материале.

Издание отметило, что в настоящее время Россия сближается с Турцией по вопросам юрисдикций в Восточном Средиземноморье и Эгейском море. При этом журналисты обратили внимание на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о праве народа Кипра самостоятельно решать свои проблемы. По словам авторов, это свидетельствует об ослабевании поддержки Никосии со стороны Москвы.

В декабре прошлого года посол РФ в Греции Андрей Маслов заявил, что Афины после разрыва сотрудничества и политического диалога с Москвой в 2022 году так и не изменили своего подхода. По его словам, к настоящему моменту между сторонами остаются лишь небольшие контакты для решения сугубо рабочих вопросов на уровне МИД — посольство, а «других тем для обсуждения попросту нет».

Ранее Греция резко нарастила импорт из России.