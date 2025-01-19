Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Греции заявили, что Москва изменила отношение к Афинам и Никосии

«Кириакатики Демократия»: РФ изменила отношение к Греции и Кипру из-за Украины
close
Depositphotos

Россия изменила свое отношение к Греции и Кипру из-за их позиции по конфликту на Украине. Об этом пишет греческая газета «Кириакатики Демократия».

«Москва «оплатила» Греции счета за Украину. Разительный сдвиг России в пользу [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана по греко-турецкому и кипрскому вопросам», — говорится в материале.

Издание отметило, что в настоящее время Россия сближается с Турцией по вопросам юрисдикций в Восточном Средиземноморье и Эгейском море. При этом журналисты обратили внимание на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о праве народа Кипра самостоятельно решать свои проблемы. По словам авторов, это свидетельствует об ослабевании поддержки Никосии со стороны Москвы.

В декабре прошлого года посол РФ в Греции Андрей Маслов заявил, что Афины после разрыва сотрудничества и политического диалога с Москвой в 2022 году так и не изменили своего подхода. По его словам, к настоящему моменту между сторонами остаются лишь небольшие контакты для решения сугубо рабочих вопросов на уровне МИД — посольство, а «других тем для обсуждения попросту нет».

Ранее Греция резко нарастила импорт из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами