На Россией сбили 90 беспилотников. Военная операция, день 1411-й

9:10

В 2025 году отношения России и США совершили качественный скачок после полного затишья времен администрации Джо Байдена. Российский и американский лидеры провели личную встречу на Аляске и несколько телефонных разговоров. Вашингтон был в постоянном контакте с Москвой по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Несмотря на это, говорить о высоком уровне доверия между странами не приходится. Как отношения России и США будут развиваться в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».