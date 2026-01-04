Размер шрифта
На Россией сбили 90 беспилотников. Военная операция, день 1411-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1411-й день
Алексей Коновалов/ТАСС

Средства ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотников над территорией России, в том числе 11 — над Московским регионом. В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом шансе урегулирования конфликта. Газета Berliner Zeitung назвала операцию США в Венесуэле серьезным сигналом Киеву. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

9:44

Назначение Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) главой офиса президента Украины может указывать на операцию «Преемник», пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинского высокопоставленного экс-чиновника.

9:29

🔴 Средства ПВО уничтожили 42 беспилотника над российскими регионами в период с 7:00 до 9:00 мск — Минобороны РФ

9:10

В 2025 году отношения России и США совершили качественный скачок после полного затишья времен администрации Джо Байдена. Российский и американский лидеры провели личную встречу на Аляске и несколько телефонных разговоров. Вашингтон был в постоянном контакте с Москвой по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Несмотря на это, говорить о высоком уровне доверия между странами не приходится. Как отношения России и США будут развиваться в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

8:58

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает увидеть войска Франции и Великобритании после прекращения огня в стране.

8:42

Украина считает ЗАЭС своим джокером, которым можно играть при любых раскладах, заявил в интервью ТАСС директор станции Юрий Черничук.

8:25

Операция США в Венесуэле стала серьезным сигналом Украине, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на украинских военных.

8:17

Появился новый шанс на завершение конфликта на Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с советниками нацбезопасности европейских стран.

8:10

🔴 Мирная жительница пострадала после удара БПЛА ВСУ по городу Губкин Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Она получила баротравму, а также осколочные ранения спины, рук и ног.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 90 беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.
37 дронов сбили над Брянской областью, 22 — над Курской, по 11 — над Калужской и Московской, четыре — над территорией Тульской, два — над Воронежской, по одному — над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.

8:01

Сегодня 1411-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
