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В МИД России дали исчерпывающую характеристику Зеленскому

Захарова назвала Зеленского ненормальным и неадекватным
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Yves Herman/Pool/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Владимира Зеленского ненормальным и неадекватным человеком, слушать заявления которого опасно. Об этом она заявила в интервью телеканалу RT.

«Во-первых, потому что он ненормальный человек. Это не фигура речи. Это не попытка обозвать его. Это факт. Это человек неадекватный, который находится постоянно под действием — опять же, давайте говорить и называть вещи своими именами — наркотиков», — заявила Захарова.

Она пояснила, что поскольку Зеленский давно завершил свой официальный срок полномочий как президент Украины, слушать его заявления и принимать их во внимание опасно.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ответ на хамство Владимира Зеленского заявил, что не является его слугой, чья обязанность — только помогать Киеву, ничего не ожидая взамен.

Ранее Путин оценил возможность поставок газа в ЕС через Польшу.

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