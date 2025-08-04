Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что следующее десятилетие может стать последним для Канады в нынешнем виде. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Согласно опросам, каждый третий житель провинции Манитоба уже не видит свое будущее в едином канадском государстве. Шесть из десяти опрошенных согласны, что у жителей канадского Запада есть законные основания для недовольства федеральным правительством в Оттаве, которое буквально подавляет любые заявления об автономии. Еще выше процент желающих отделиться от Канады в провинции Саскачеван, не говоря уже о франкофонном Квебеке, чувствующем себя в либеральном англосаксонском аду Оттавы все более неуютно», — поделилась Захарова.

Она отметила, что в Канаде наблюдаются признаки «фейл-стейт» (failed state — государство, которое не в состоянии поддерживать свое существование) — неспособность поддерживать нормальные отношения с соседями и разгул неонацистской идеологии среди диаспор.

Спикер российского Министерства иностранных дел добавила, что все больше канадцев хотели бы пересмотра формы государственного правления и склоняются к республиканской модели. Поэтому следующее десятилетие может стать для Оттавы последним, так как население находится в «самом глубоком кризисе ценностей и идентичности в истории».

До этого посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщал, что Россия продолжает добиваться экстрадиции проживающего в Канаде пособника нацистов Ярослава Хунки (Гунько). Канадской стороне предоставлены доказательства его преступлений.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте страны.