На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова предрекла исчезновение Канады как государства через 10 лет

Захарова: следующее десятилетие может стать последним для Канады в нынешнем виде
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что следующее десятилетие может стать последним для Канады в нынешнем виде. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Согласно опросам, каждый третий житель провинции Манитоба уже не видит свое будущее в едином канадском государстве. Шесть из десяти опрошенных согласны, что у жителей канадского Запада есть законные основания для недовольства федеральным правительством в Оттаве, которое буквально подавляет любые заявления об автономии. Еще выше процент желающих отделиться от Канады в провинции Саскачеван, не говоря уже о франкофонном Квебеке, чувствующем себя в либеральном англосаксонском аду Оттавы все более неуютно», — поделилась Захарова.

Она отметила, что в Канаде наблюдаются признаки «фейл-стейт» (failed state — государство, которое не в состоянии поддерживать свое существование) — неспособность поддерживать нормальные отношения с соседями и разгул неонацистской идеологии среди диаспор.

Спикер российского Министерства иностранных дел добавила, что все больше канадцев хотели бы пересмотра формы государственного правления и склоняются к республиканской модели. Поэтому следующее десятилетие может стать для Оттавы последним, так как население находится в «самом глубоком кризисе ценностей и идентичности в истории».

До этого посол РФ в Оттаве Олег Степанов сообщал, что Россия продолжает добиваться экстрадиции проживающего в Канаде пособника нацистов Ярослава Хунки (Гунько). Канадской стороне предоставлены доказательства его преступлений.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами