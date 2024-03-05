МУС решил арестовать командующих Черноморским флотом и дальней авиацией России МУС впервые выдал ордера на арест российских командующих Кобылаша и Соколова

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. По версии суда, Соколов и Кобылаш ответственны за удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Россия юрисдикцию МУС не признает, а в Минобороны РФ не раз подчеркивали, что военные не наносят ударов по гражданским объектам.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова. Такой же ордер выдали в отношении Сергея Кобылаша — командующего дальней авиацией РФ.

МУС вынес решение в контексте конфликта на Украине «по предполагаемым преступлениям, совершенным как минимум с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года».

«В течение этого времени имела место предполагаемая кампания ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям [на Украине], которые были осуществлены российскими вооруженными силами», — говорится в решении МУС.

Суд утверждает, что 61-летний адмирал Соколов и 58-летний генерал-лейтенант Кобылаш, предположительно, могут быть виновны в преступлениях по трем статьям Римского статута: «нанесение ударов по гражданским объектам», «причинение чрезмерного случайного вреда гражданскому населению» и «преступление против человечности».

«Ожидаемый побочный ущерб гражданскому населению был явно чрезмерным по сравнению с ожидаемым военным преимуществом», — утверждают в суде.

По мнению МУС, высокопоставленные российские военные, вероятно, несут индивидуальную уголовную ответственность за «отдачу приказа о совершении преступлений и/или за неспособность осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием».

Содержание ордеров объявили «секретным» в целях защиты свидетелей, однако суд сообщил об ордерах публично, поскольку уверен, что осведомленность общественности может «способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений».

Минобороны России неоднократно заявляло, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам, а также непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

Что известно о командующих

Виктор Соколов командует Черноморским флотом с августа 2022 года — тогда его назначили врио, а в сентябре утвердили в должности. В июне 2023 года военный получил звание адмирала. Соколов — обладатель множества государственных наград: орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», Нахимова, «За морские заслуги», а также медалей. С 2020 года он руководил Военно-морской академией имени Н.Г. Кузнецова.

Генерал-лейтенант Кобылаш командует дальней авиацией РФ с сентября 2016 года. До этого он был начальником авиации ВВС (с 2013 по 2015 год). В 2008 году получил звание Героя России.

В январе 2023 года Служба безопасности Украины обвинила его в «посягательстве на территориальную целостность Украины» в ходе проведения военной операции. Аналогичные обвинения тогда же предъявили бывшему командующему Черноморским флотом Игорю Осипову.

В России решение не признают

Ордера на арест высокопоставленных российских военнослужащих выписали судьи МУС Томоко Аканэ и Розарио Айтала. Они же в марте 2023 года выдали ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде утверждали, что президент и омбудсмен ответственны за «незаконную депортацию детей» в Россию в период с начала военной операции.

В Кремле назвали решение суда ничтожным и подчеркнули, что оно не имеет для России юридической силы, поскольку Москва не ратифицировала Римский статут.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — подчеркивала представитель МИД Мария Захарова.

20 марта 2023-го Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса, а также прокурора МУС Карима Ахмад Хана. По версии следствия, решение об аресте российского президента заведомо незаконное, поскольку у прокуроров и суда нет оснований для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. МВД России объявило судей и прокурора МУС в розыск.