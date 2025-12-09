Столицы стран Европы, включая Лондон, Париж и Берлин, проявляют заинтересованность в продолжении конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном украинскому кризису, сообщает РИА Новости.

«На деле же, несмотря на все старания организаторов, наше сегодняшнее заседание лишь наглядно высвечивает заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны до последнего украинца», — сказал дипломат.

9 декабря портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа считает Европу главным препятствием на пути урегулирования украинского конфликта. По информации издания, Вашингтон настаивает, чтобы Украина согласилась на существенные территориальные уступки в рамках обновленного варианта мирного плана главы Белого дома. Киев же считает, что отдельные элементы американского предложения слишком выгодны Москве, а давление на украинскую сторону несоразмерно тому, что Соединенные Штаты оказывает на Россию.

Ранее политолог объяснил, почему ЕС хочет продолжения конфликта на Украине.