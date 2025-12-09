На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Небензя рассказал о заинтересованности Европы в продолжении конфликта на Украине

Небензя: европейские столицы заинтересованы в продолжении украинского конфликта
close
Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Столицы стран Европы, включая Лондон, Париж и Берлин, проявляют заинтересованность в продолжении конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном украинскому кризису, сообщает РИА Новости.

«На деле же, несмотря на все старания организаторов, наше сегодняшнее заседание лишь наглядно высвечивает заинтересованность Лондона, Парижа, Берлина и других европейских столиц в продолжении войны до последнего украинца», — сказал дипломат.

9 декабря портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа считает Европу главным препятствием на пути урегулирования украинского конфликта. По информации издания, Вашингтон настаивает, чтобы Украина согласилась на существенные территориальные уступки в рамках обновленного варианта мирного плана главы Белого дома. Киев же считает, что отдельные элементы американского предложения слишком выгодны Москве, а давление на украинскую сторону несоразмерно тому, что Соединенные Штаты оказывает на Россию.

Ранее политолог объяснил, почему ЕС хочет продолжения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами