Трамп не стал отвечать на вопрос, будут ли США защищать Тайвань

Трамп не ответил на вопрос, отдаст ли он армии США приказ защищать Тайвань

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью CBS News, что не хочет отвечать на вопрос, отдаст ли он приказ американской армии защищать Тайвань в случае конфликта острова с материковым Китаем.

«Не хочу быть одним из тех, кто точно говорит вам, что произойдет. Я не из тех, кто рассказывает вам все просто по той причине, что вы задаете мне вопрос. Но они (власти Китая — прим. ред.) понимают, что произойдет», — сказал Трамп.

По его словам, тема Тайваня не поднималась во время встречи лидеров США и Китая в Южной Корее, однако председатель КНР Си Цзиньпин якобы утверждал, что «не будет ничего делать», пока Трамп является президентом Штатов.

30 октября Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры в Южной Корее. Политики увиделись лично впервые с 2019 года на полях саммита АТЭС в Пусане. Их встреча продолжалась 1 час 40 минут.

По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10. По ее итогам он снизил некоторые тарифы, анонсировал новую торговую сделку и рассказал, что договорился решать украинский кризис совместно с Китаем. Председатель КНР тоже остался доволен и намерен продолжить работать с Трампом ради процветания обеих стран.

Ранее сообщалось, что США и Китай наладят прямую связь для предотвращения конфликтов.