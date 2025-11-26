В случае победы России в украинском конфликте НАТО грозит распад. Об этом заявил обозреватель Daily Express Стюарт Кроуфорд.

Автор статьи считает, что при таком исходе конфликта страны Балтии потеряют доверие к защите, предусмотренной пятой статьей устава НАТО, действие которой зависит от безоговорочной веры всех участников альянса. Кроме того, уверенность европейцев в надежности НАТО подрывает и внешнеполитический курс президента США Дональда Трампа, отметил Кроуфорд. По его словам, американский лидер настолько стремится заключить мирное соглашение по Украине, что, кажется, готов «продать собственную бабушку».

Обозреватель обратил внимание на то, что европейцы больше не верят в помощь США, что создает предпосылки для укрепления позиций России, которая в будущем может стать доминирующей военной и политической силой в Европе.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что планы стран НАТО по «катастрофическому» увеличению военного бюджета приведут к краху этой организации. По его словам, Россия в вопросе военных расходов руководствуется здравым смыслом, а не «выдуманными из пальца угрозами», как это делают в НАТО.

Ранее французский журнал назвал «стратегическую уязвимость» стран Запада.