Над Россией сбили 76 беспилотников. Военная операция, день 1380-й

Киев не имеет достаточно ресурсов для изменения траектории конфликта, заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер проведут брифинг с украинским переговорщиком 4 декабря в Майами, пишет газета New York Post со ссылкой на источники.
Слова министра иностранных дел Италии Антони Таяни о закупках оружия для Украины показывают, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию по Украине на фоне нехватки денег и напряженности внутри правящей коалиции, сообщило Bloomberg.
Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Россия стремится к достижению мирного соглашения по Украине и выражает интерес к нормализации экономических отношений с США.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал «подкреплять» дипломатическую активность на переговорах давлением на Россию.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 76 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
21 БПЛА уничтожили над Крымом, 16 — над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской областью, четыре — над Брянской, три — над Воронежской, по два — над Орловской и Рязанской областями, и по одному — над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой, Нижегородской областями, а также Черным морем.