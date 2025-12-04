На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией сбили 76 беспилотников. Военная операция, день 1380-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1380-й день
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Средства ПВО за ночь уничтожили 76 беспилотников над российскими регионами, в том числе один — в Московской области. Президент Украины Владимир Зеленский призвал «подкреплять» дипломатическую активность на переговорах давлением на Россию. Bloomberg сообщил, что правительство Италии изменило свою стратегию по Украине на фоне нехватки денег и напряженности внутри правящей коалиции. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
9:23

Взрыв произошел в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил телеканал «Общественное».

9:01

Киев не имеет достаточно ресурсов для изменения траектории конфликта, заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

8:46

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время.

8:34

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер проведут брифинг с украинским переговорщиком 4 декабря в Майами, пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

8:22

Слова министра иностранных дел Италии Антони Таяни о закупках оружия для Украины показывают, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию по Украине на фоне нехватки денег и напряженности внутри правящей коалиции, сообщило Bloomberg.

8:15

Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Россия стремится к достижению мирного соглашения по Украине и выражает интерес к нормализации экономических отношений с США.

8:12

Президент Украины Владимир Зеленский призвал «подкреплять» дипломатическую активность на переговорах давлением на Россию.

8:05

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 76 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
21 БПЛА уничтожили над Крымом, 16 — над Ростовской областью, 14 — над Ставропольским краем, семь — над Белгородской областью, четыре — над Брянской, три — над Воронежской, по два — над Орловской и Рязанской областями, и по одному — над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой, Нижегородской областями, а также Черным морем.

8:01

Сегодня 1380-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Санкции против России
