На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над Россией уничтожили 136 беспилотников. Военная операция, день 1374-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1374-й день
true
true
true
close
Александр Река/ТАСС
Средства ПВО за ночь уничтожили 136 украинских беспилотников над Россией, из которых два — в Московском регионе. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не подпишет вариант мирного соглашения с РФ, в котором будут содержаться территориальные уступки со стороны Киева. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что конфискация замороженных российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:26

В Евросоюзе готовы выдавать российским гражданам больше краткосрочных виз на фоне сокращения выдачи многократных, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник.

8:17

Премьер Бельгии Барт де Вевер направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение.

8:11

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не подпишет вариант мирного соглашения с Россией с отказом от территорий. По его словам, это противоречит конституции и воли народа Украины. Кроме того, впервые комментируя коррупционный скандал, Ермак признался, что «давление очень высокое», но Зеленский продолжает доверять ему и доверил «переговоры, которые решат судьбу страны».

8:05

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 136 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

46 дронов сбили над Ростовской областью, 30 — над Саратовской, 29 — над Крымом, 12 — над акваторией Черного моря, шесть — над Брянской областью, пять — над Волгоградской, по два — Воронежской областью, Московским регионом и акваторией Азовского моря, по одному — над Курской и Калужской областями.

8:01

Сегодня 1374-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Санкции против России
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Зеленский не подпишет соглашение о передаче территорий». Ермак рассказал о переговорах и «красных линиях» Украины
Ермак: Зеленский не подпишет соглашение о передаче России территорий
Орбан рассчитывает встретиться с Путиным в пятницу в Москве
Сенат США приостановил рассмотрение антироссийских санкций
За год россияне купили свыше 10 млн компьютерных мышей и других аксессуаров для ПК
В «Яндексе» рассказали, каким атакам злоумышленников подвергается «Алиса AI»
Россияне готовы потратиться на советские елочные игрушки
В США сообщили, что стрелявший в Вашингтоне сотрудничал с ЦРУ в Афганистане
Новости и материалы
Учительница из Харьковской области ушла из школы из-за новой программы истории
Maybach Жириновского побывал в двух авариях с начала осени
НХЛ включила двух россиян в список претендентов на «Везина Трофи»
Ханде Эрчел обратилась к российским поклонникам на русском языке
В РСТ объяснили, как не застрять на границе Китая из-за ужесточения проверок
Роснедра сообщили об открытии крупных месторождений драгметаллов в России
СМИ сообщили о риске «черной дыры» для Европы из-за плана Трампа по Украине
Трамп заявил, что поставит на «постоянную паузу» миграцию из стран третьего мира
Таможни Владивостока и Уссурийска работают круглосуточно из-за роста импорта иномарок
В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты
В Благовещенске мужчина насильно целовал и обнимал школьницу
Спрогнозирован курс доллара в случае снятия санкций с России
Россиян предупредили об угрозе уголовки за рассылку непристойных фото
Соучастница убийства адвоката Маркелова вышла на свободу
В Гонконге потушили пожар в ЖК, унесший жизни более 90 человек
Депутата оштрафовали за фото Навального по статье о демонстрации экстремистской символики
В Норвегии предрекли скорую «смерть» НАТО
Малкин вошел в число претендентов на «Харт Трофи» в НХЛ
Все новости
На стройке в Южно-Сахалинске произошло обрушение
Европарламент принял резолюцию по конфликту на Украине. Какие требования выдвинули России?
Европарламент принял резолюцию о непризнании новых регионов России
Группа компаний «Базис» проведет в декабре IPO на Московской бирже
«Скорая помощь» возвращается на НТВ: зрителей ждет самый насыщенный сезон сериала
Восьмой сезон «Скорой помощи» выйдет на НТВ 1 декабря
Реклама ... Рекламодатель: Акционерное общество «Телекомпания НТВ»
Erid: 2RanykewBx6
«Казначейство Ее Величества может передумать». Лондон вывел активы «Лукойла» из-под санкций
Британские власти вывели из-под санкций Lukoil International
28 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 28 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Спасенные от ветра»: в Нью-Йорке прошел 99-й парад в честь Дня благодарения
«Войска Украины уйдут — тогда бои прекратятся». О чем Путин рассказал журналистам в Бишкеке
Путин: боевые действия прекратятся, когда ВСУ покинут занимаемые позиции
«Шерше ля фам». Что известно о разводе Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева
Актеры Арнтгольц и Богатырев не явились на заседание суда о разводе
«Шпалы нужны для топки». Власти Латвии хотят демонтировать железную дорогу в Россию
Захарова раскритиковала идею властей Латвии разобрать железную дорогу в Россию
Путин пообщался с журналистами в Бишкеке. Онлайн
Онлайн-трансляция встречи Путина с журналистами в Бишкеке
Долиной оставили квартиру за 112 млн рублей. Покупательница жилья осталась ни с чем
Суд оставил квартиру в собственности Долиной и отклонил жалобу Полины Лурье
Как мы отдыхаем на новогодние праздники 2026 и выгодно ли брать отпуск
Сколько дней россияне будут отдыхать в январе и как организованы переносы выходных
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами