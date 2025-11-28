Над Россией уничтожили 136 беспилотников. Военная операция, день 1374-й

В Евросоюзе готовы выдавать российским гражданам больше краткосрочных виз на фоне сокращения выдачи многократных, сообщил РИА Новости европейский дипломатический источник.
Премьер Бельгии Барт де Вевер направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский не подпишет вариант мирного соглашения с Россией с отказом от территорий. По его словам, это противоречит конституции и воли народа Украины. Кроме того, впервые комментируя коррупционный скандал, Ермак признался, что «давление очень высокое», но Зеленский продолжает доверять ему и доверил «переговоры, которые решат судьбу страны».
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 136 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
46 дронов сбили над Ростовской областью, 30 — над Саратовской, 29 — над Крымом, 12 — над акваторией Черного моря, шесть — над Брянской областью, пять — над Волгоградской, по два — Воронежской областью, Московским регионом и акваторией Азовского моря, по одному — над Курской и Калужской областями.