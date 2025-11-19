На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле поприветствовали идею визита спецпосланника Трампа в Россию

Песков: Уиткофф может приехать в Россию в любой момент — ему будут рады
true
true
true
close
Jeenah Moon/Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может приехать в Россию с официальным визитом в любой момент, ему всегда будут рады. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Он может приехать в любой момент. Мы будем рады его видеть в любой момент», — ответил он на вопрос о том, может ли Уиткофф посетить Россию до конца текущего года.

При этом, по словам представителя Кремля, контакты российской стороны с Уиткоффом в настоящий момент не ведутся.

19 ноября американский портал Axios сообщил, что Вашингтон разрабатывает новый план по урегулированию украинского конфликта, проводя консультации с Москвой.

По данным журналистов, план, состоящий из 28 пунктов, вдохновлен успешными усилиями президента США Дональда Трампа по достижению сделки относительно сектора Газа. При этом ключевую роль в работе над планом играет спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

Ранее в ЕС усомнились в способности Уиткоффа достоверно передавать Трампу информацию по Украине.

Отношения России и США
