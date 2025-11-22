ХАМАС заявил о готовности возобновить боевые действия в Газе

Радикальное палестинское движение ХАМАС оповестило США о готовности вернуться к военным действиям в связи с истечением сроков соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на источники.

По данным собеседников телеканала, представители ХАМАС передали спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру информацию о том, что по истечении сроков перемирия движение готово продолжить бои в связи с тем, что Израиль уже нарушает условия сделки в палестинском анклаве.

По словам радикалов, «прекращение огня должно быть взаимным» и они не позволят Газе стать новым Ливаном.

16 ноября посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи заявил, что перемирие в секторе Газа остается крайне хрупким, так как израильские войска не соблюдают условия соглашения о прекращении огня. По словам дипломата, из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже после заключения перемирия пострадали сотни палестинцев. Около 260 из них спасти не удалось, сказал посол.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Ранее МИД Турции обвинил Израиль в систематических нарушениях прекращения огня.