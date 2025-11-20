«Уберут и тебя тоже»: Лукашенко предупредил Зеленского о возможной потере власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в результате коррупционного скандала президента Украины Владимира Зеленского «могут убрать» с поста главы государства. По его мнению, на Украине теперь «вскрыта система, начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными», что сделало действующую власть уязвимой перед воздействием из-за рубежа. В России по этому поводу есть схожее мнение: председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Зеленского и его окружения «скоро не будет на Украине».

Украинского лидера Владимира Зеленского могут «убрать» на фоне разразившегося в стране коррупционного скандала. Об этом, как сообщает БелТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, на Украине вскрыта коррупционная система, которая пронизывала всю вертикаль власти, «начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными».

«Их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им [Зеленским] управляли [и раньше], а сейчас тем более: «Этого убери, этого, этого, этого…». Он убирает. Но уберут же и тебя», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что коррупция существует и в Белоруссии, и властям приходится бороться с этим явлением.

«У нас тоже этого хватает. В любой стране этого хватает. Но никто меня не упрекнет, что я поощрял каких-то там жуликов, которые бы мне носили в том числе взятки. Никто. А его упрекнут », — подчеркнул белорусский лидер.

Подобным образом сегодня высказался и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Выступая на пленарном заседании нижней палаты российского парламента, он заявил, что Зеленский вскоре может лишиться власти.

«Завтра не будет на Украине ни Зеленского, ни его приспешников, потому что все то, что они делали, было направлено против народа Украины, против мировых договоренностей и институтов безопасности», — сказал Володин.

«Зеленский — просто гнида»

Отношения Александра Лукашенко и Владимира Зеленского уже давно можно считать весьма натянутыми, а местами и враждебными.

Так, в марте 2023 года после атаки беспилотников на белорусский военный аэродром в Мачулищах и последующего задержания «террориста украинских спецслужб, а также его пособников» Лукашенко назвал Зеленского «гнидой».

«Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции [атака на военный аэродром] не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент», — заявил белорусский лидер.

В январе 2025 года Лукашенко эмоционально опроверг слова Владимира Зеленского о том, что после начала специальной военной операции он якобы звонил украинскому лидеру с извинениями и уверял, что он непричастен к этим событиям.

«Ну зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Так нельзя говорить, ты же врешь!» — сказал он.

В том же месяце Лукашенко заявил, что Зеленскому дают команду втянуть Белоруссию в войну, которую она может не выдержать как государство.

«Почему Волoдя Зeленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. <…> Чего он вякaет, чего ему не хвaтает? Ему дaют команду. Надо всячески делaть все, чтобы втянуть стрaну в войну», — говорил белорусский лидер.

Коррупционный скандал

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. В ведомстве отметили, что расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи часов аудиозаписей с участием многих лиц из окружения президента Владимира Зеленского. Как заявили детективы, в компании «Энергоатом» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов, в противном случае обещая отправить сотрудников предприятий на фронт.

Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком». Миндич успел бежать из страны, но целому ряду оставшихся на Украине высокопоставленных чиновников предъявлены официальные подозрения в совершении коррупционных преступлений.

На этом фоне на Украине обострилась борьба за власть. Из-за коррупционного скандала Верховная рада приостановила свою работу на неопределенный срок. Депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа» призвали немедленно приступить к переговорам о создании коалиционного правительства при участии всех политических сил, присутствующих в Верховной раде.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и целый ряд влиятельных депутатов призвали к отставке главы офиса президента Украины Андрея Ермака — ближайшего соратника Владимира Зеленского. Экс-президент Украины Петр Порошенко и его партия «Евросолидарность» также призвал к отставке действующего кабмина и формированию «правительства народного единства». Потенциально это может привести к потере Зеленским контроля над парламентом.