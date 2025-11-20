На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией сбили 65 беспилотников. Военная операция, день 1366-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1366-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 65 украинских беспилотников. Президент США Дональд Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной «чертовой войной». Politico сообщило, что детали плана Вашингтона по урегулированию украинского конфликта вызвали тревогу у европейских союзников. Однако, по данным Axios, глава СНБО Украины Рустем Умеров и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф достигли понимания по новому документу. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
8:29

Детали плана США по урегулированию между Россией и Украиной вызвали тревогу у европейских союзников, пишет Politico. В Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего прекращения конфликта.

8:22

Глава украинского совета национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Рустем Умеров и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф достигли понимания по новому плану урегулирования конфликта на Украине, сообщает Axios со ссылкой источник.

8:15

8:11

Президент США Дональд Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной «чертовой войной».

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 65 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
18 БПЛА сбили над Воронежской области, 16 — над Рязанской, 14 — над Белгородской, семь — над Тульской, четыре — над Брянской, три — нал Липецкой, два — над Тамбовской и еще один — над Крымом.

8:01

Сегодня 1366-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Санкции против России
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
