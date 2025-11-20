Над Россией сбили 65 беспилотников. Военная операция, день 1366-й

Детали плана США по урегулированию между Россией и Украиной вызвали тревогу у европейских союзников, пишет Politico. В Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего прекращения конфликта.
Глава украинского совета национальной безопасности и обороны, экс-министр обороны Рустем Умеров и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф достигли понимания по новому плану урегулирования конфликта на Украине, сообщает Axios со ссылкой источник.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 65 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
18 БПЛА сбили над Воронежской области, 16 — над Рязанской, 14 — над Белгородской, семь — над Тульской, четыре — над Брянской, три — нал Липецкой, два — над Тамбовской и еще один — над Крымом.