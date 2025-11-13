Балтийское море «фактически стало внутренним морем» Североатлантического альянса, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Политик призвал к превентивным действиям в отношении России в этом регионе, поскольку ее действия якобы направлены на «подрыв чувства безопасности и стабильности» в Европе. Командующий подводными лодками НАТО считает, что сейчас военный блок доминирует в Балтийском море. Однако в Госдуме заметили, что американский генерал не усвоил законы полководца Александра Суворова.

Балтийское море после вступления Финляндии и Швеции в НАТО «фактически стало внутренним морем альянса», заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на конференции «Безопасность Балтийского моря — общая ответственность демократических государств».

«Плохая новость заключается в том, что Россия продолжает активно действовать в тех же водах, и, к сожалению, она враждебна Европе и Западу в целом», — сказал он.

По мнению польского политика, действия Москвы якобы направлены на «подрыв чувства безопасности и стабильности» в Европе . В связи с этим ситуация требует повышенного внимания и координации усилий со стороны НАТО, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в Балтийском регионе, отметил Сикорский.

Дипломат призвал страны блока к превентивным действиям и перефразировал слова 35-го президента США Джона Кеннеди: «Давайте не будем спрашивать только о том, что Москва может сделать с нами. Давайте спросим, что мы можем сделать с Москвой». (В инаугурационной речи 1961 года Кеннеди заявил: «Не спрашивай, что может сделать для тебя твоя страна; спрашивай, что ты можешь для нее сделать!»)

По его мнению, странам альянса нельзя «жить в страхе и уступать России».

В начале ноября аналогичные заявления сделал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он указал на необходимость усиления мер по сдерживанию действий российского подводного флота в Балтийском море. Контроль НАТО над этим регионом «раздражает Россию», считает премьер.

«Это наше море», — добавил Кристерссон.

«Море, полное подводных лодок НАТО»

Североатлантический альянс сейчас доминирует над Россией в Балтийском море, заявил командующий подводными лодками НАТО контр-адмирал США Брет Граббе на пресс-конференции в Стокгольме 11 ноября.

«С присоединением Швеции… Это была наша первая возможность принять в НАТО еще одну державу, обладающую подводными лодками. И теперь у нас, по сути, целое Балтийское море заполнено подводными лодками НАТО», — цитирует его издание Breaking Defense.

Граббе утверждает, что «прямо сейчас» соотношение кораблей НАТО и России в этом регионе составляет «три-четыре к одному». По его мнению, это «весьма впечатляющий фактор сдерживания».

Кроме того, преимущество НАТО в Балтийском море заключается в его многоцелевых подводных лодках, которые также используются для разведки, наблюдения, рекогносцировки (разведка для получения сведений о противнике, производимая лично командиром), действий сил специального назначения и будущих беспилотных операций, добавил Граббе.

Заявление американского генерала Граббе говорит о его «некомпетентности», заметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

« Удары, в случае чего, будут наноситься и с глубины суши, с любой точки Российской Федерации , с любой точки земного шара, где находятся подводные лодки, поэтому считать, сколько кораблей находится у нас в Балтийском море и как они там доминируют, некорректно», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий обратил внимание, что взаимоотношения по мощи войск «определяются общим количеством и по направлениям, а не тем, сколько там в данном регионе находится кораблей». Контр-адмирал должен понимать, что такое ведение боевых действий, стратегия и тактика, добавил Колесник.

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в разговоре с РИА Новости предположил, что Граббе плохо учился в Военно-морской академии США в Аннаполисе.

« Не усвоил законы войны великого русского полководца Александра Суворова: «Воюй не числом, а умением» и тактику молниеносных морских ударов адмирала Федора Ушакова», — подчеркнул он.

Ивлев заверил, что Россия ни с кем не собирается воевать, в том числе и на Балтике, в отличие от «агрессивного блока НАТО, страны-участницы которого буквально нашпиговали Балтийское море военными корветами и подводными лодками числом, соразмерным с количеством балтийской селедки».