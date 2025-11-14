Более 200 украинских БПЛА атаковали Россию. Военная операция, день 1360-й

Фрагменты БПЛА упали на контейнерный терминал в Новороссийске, терминалы «Делопортс» работают штатно, выяснил ТАСС.
ЕС снимает ограничения для российских путешественников после окончания украинского конфликта, считает журнал The Economist .
ВС РФ ликвидировали военнослужащих 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ в лесу у населенного пункта Старая Гута Сумской области — ТАСС
По данным «Страна.ua», в Киеве ночь прогремела серия взрывов. В городе серьезные перебои с теплом и электричеством.
ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове, сообщения между городами больше нет, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
В Новороссийске обломки беспилотника упали на гражданское судно, пострадали три члена экипажа, они в больнице, уточнили в оперштабе. Кроме этого, обломки повредили жилые дома. Один из дронов залетел в квартиру, в результате чего пострадал мужчина.
В Саратове повреждена гражданская инфраструктура в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
⚡️В результате атаки БПЛА повреждены нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения, рассказали в оперштабе Краснодарского края.
Сотрудники ФСБ задержали трех предполагаемых террористов, которые планировали взорвать высшего российского чиновника у могилы его родственника на Троекуровском кладбище. По заданию украинских спецслужб супруги-россияне и мигрант замаскировали видеокамеру под вазу с цветами, что помогло бы им осуществить теракт.
«По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах», — сказано в сообщении ФСБ.
⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО ликвидировали 216 украинских беспилотников: 66 над Краснодарским краем, 45 над Саратовской областью, 19 над Крымом, восемь над Волгоградской областью, семь над Ростовской, четыре над Белгородской, три над Тамбовской, два над Брянской, один над Воронежской, один над Нижегородской, один над Оренбургской, 59 над акваторией Черного моря.