На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Более 200 украинских БПЛА атаковали Россию. Военная операция, день 1360-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1360-й день
true
true
true
close
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Ночью средства ПВО ликвидировали 216 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Тамбовской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Оренбургской областями и над акваторией Черного моря. В Новороссийске оказались повреждены нефтебаза и гражданское судно в порту, в Саратове — гражданская инфраструктура. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Троекуровском кладбище, готовившийся украинскими спецслужбами. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:10

09:00

Фрагменты БПЛА упали на контейнерный терминал в Новороссийске, терминалы «Делопортс» работают штатно, выяснил ТАСС.

08:57

ЕС снимает ограничения для российских путешественников после окончания украинского конфликта, считает журнал The Economist .

08:55

ВС РФ ликвидировали военнослужащих 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ в лесу у населенного пункта Старая Гута Сумской области — ТАСС

08:50

По данным «Страна.ua», в Киеве ночь прогремела серия взрывов. В городе серьезные перебои с теплом и электричеством.

08:47

08:45

Аэропорт Оренбурга вернулся к стандартному режиму работы, сообщили местные власти.

08:43

ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове, сообщения между городами больше нет, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

08:39

В Новороссийске обломки беспилотника упали на гражданское судно, пострадали три члена экипажа, они в больнице, уточнили в оперштабе. Кроме этого, обломки повредили жилые дома. Один из дронов залетел в квартиру, в результате чего пострадал мужчина.

08:31

В Саратове повреждена гражданская инфраструктура в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

08:22

⚡️В результате атаки БПЛА повреждены нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения, рассказали в оперштабе Краснодарского края.

08:13

Сотрудники ФСБ задержали трех предполагаемых террористов, которые планировали взорвать высшего российского чиновника у могилы его родственника на Троекуровском кладбище. По заданию украинских спецслужб супруги-россияне и мигрант замаскировали видеокамеру под вазу с цветами, что помогло бы им осуществить теракт.

«По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах», — сказано в сообщении ФСБ.

08:07

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО ликвидировали 216 украинских беспилотников: 66 над Краснодарским краем, 45 над Саратовской областью, 19 над Крымом, восемь над Волгоградской областью, семь над Ростовской, четыре над Белгородской, три над Тамбовской, два над Брянской, один над Воронежской, один над Нижегородской, один над Оренбургской, 59 над акваторией Черного моря.

08:00

Сегодня 1360-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
В ФСБ рассказали подробности о подготовке Киевом покушения на госдеятеля РФ
Диабет — не болезнь, а особенность метаболизма пожилых. Как связано усвоение сахара и долголетие?
Врач Атаманова: инсулинорезистентность появляется из-за недостатка мышечной ткани
Стало известно о задержании ряда руководителей челябинского ГУФСИН по подозрению в коррупции
Российские военные разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
СМИ сообщили о возможных последствиях коррупционного скандала на Украине
ЦБ: россияне собрали монет весом в 15 африканских слонов и бегемота
СМИ: Европа решила воздержаться от официальных заявлений по коррупции на Украине
Новости и материалы
Водитель легкового автомобиля ранен в результате атаки ВСУ в Белгороде
Набиуллина заявила, что российская экономика уже восстановилась, несмотря на шоки 2022 года
Набиуллина предупредила о рисках снижения ключевой ставки
Депутата заксобрания Приморья арестовали за попытку продажи 50 кг ртути
Экс-депутат Рады заявил, что Миндичу будет выгодно лишиться гражданства Украины
Ивлеева станцевала в костюме с гербом России под песню «Дрянь»
«Этим людей не впечатлить»: Мбаппе о 400-м голе за карьеру
Гагарина живет с любовником-шаманом в особняке за полмиллиона рублей
Глава UFC разнял Махачева и Маддалену во время дуэли взглядов
В Сумской области ликвидирована разведгруппа ВСУ
В Европе рассказали, когда снимут ограничения для путешественников из России
Стало известно, в каких регионах России предлагают самые высокие зарплаты
Россиян предупредили, что покупка квартир в рассрочку потеряет смысл в 2026 году
Тренер сборной Португалии объяснил красную карточку Роналду в матче с Ирландией
ЛДПР предлагает поместить триколор на денежных купюрах
Стало известно о новой крупной взятке экс-замглавы Минобороны Попову
Санкции Зеленского против Миндича никак не ограничили соратника президента
В ЦБ заявили о возможности снижения ключевой ставки до конца года
Все новости
ВС России поразили все ТЭЦ Киева, используя новую тактику применения дронов
Массированный налет дронов на Новороссийск: удар пришелся на жилые дома и нефтебазу
В Новороссийске в результате атаки беспилотников повреждена нефтебаза
Банки будут формировать цифровые профили россиян
Марина Ярдаева
Должен ли муж платить жене зарплату
Еще острее: на НТВ возвращается «Акушер»
На НТВ выйдет второй сезон медицинского детектива «Акушер»
Реклама ... Рекламодатель: Акционерное общество «Телекомпания НТВ»
Erid: 2RanymAqNux
14 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 14 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
​​Действуй, Вупи! Лучшие роли Вупи Голдберг
«Украинцы своих не бросают». Саакашвили попросил Зеленского внести его в список на обмен
Саакашвили обратился к Зеленскому, чтобы стать гражданским пленным
В Карелии разбился истребитель Су-30. Что известно о крушении?
Два летчика погибли при крушении истребителя Су-30 в Карелии
«Соблюдал надзор». Власти Франции разрешили Дурову выезжать из страны
Власти Франции разрешили Павлу Дурову выезжать за границу
«Подрыв чувства безопасности». Польша назвала Балтику внутренним морем НАТО
Сикорский назвал Балтийское море внутренним морем НАТО
«Она сказала: «Русских надо убивать». Суд вынес приговор актрисе Яне Трояновой
Актрису Яну Троянову заочно приговорили к восьми годам тюрьмы за призывы к терроризму
«Золотая иллюзия рушится». Как Запад отреагировал на коррупционный скандал на Украине
Орбан отказался финансово поддерживать Украину после коррупционного скандала
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами