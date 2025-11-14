Более 200 украинских БПЛА атаковали Россию. Военная операция, день 1360-й

08:13

Сотрудники ФСБ задержали трех предполагаемых террористов, которые планировали взорвать высшего российского чиновника у могилы его родственника на Троекуровском кладбище. По заданию украинских спецслужб супруги-россияне и мигрант замаскировали видеокамеру под вазу с цветами, что помогло бы им осуществить теракт.

«По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах», — сказано в сообщении ФСБ.