Только добровольцы: для защиты объектов от БПЛА призовут тысячи резервистов

Около 4 тысяч резервистов будут призваны для защиты критически важных объектов от атак беспилотников, сообщают СМИ. Формирование мобильных групп уже началось в Нижегородской и Ленинградской областях на основе подразделений БАРС. В составе мобильных групп: водитель, пулеметчик и старший экипажа. Ранее Владимир Путин подписал закон о привлечении резервистов к охране объектов энергетической, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. При этом в Генштабе сообщали, что резервисты не будут мобилизовываться для участия в СВО.

«Сейчас подразделения созданы в Нижегородской и Ленинградской областях. Резервисты пройдут ускоренное обучение и будут служить в своих регионах — в составе мобильных групп по три человека: водитель, пулеметчик и старший экипажа, подключенный к локаторам», — сообщает Mash.

Планируется, что основу призванных 4 тыс. составят бывшие сотрудники МВД и Росгвардии.

«Группы снабдят современным обмундированием, выдадут проверенные боевым опытом пулеметы ПК, ДП-27 и ДПМ — для сбития вражеских дронов, летящих на низкой высоте. ЗП — от 100к рублей в месяц в зависимости от региона и звания», — пишет Telegram-канал (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Указ президента

Ранее 4 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий привлекать граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве ВС, к участию в специальных сборах по охране критически важных объектов.

«Граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил Российской Федерации, могут направляться на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа президента Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

В октябре замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге пояснил, что резервистов будут направлять на сборы для защиты объектов жизнеобеспечения в своем регионе, а также для противодействия БПЛА.

Он подчеркнул, что резервисты не будут привлекаться к выполнению задач в военной операции или к службе за пределами страны. Цимлянский напомнил, что речь идет о гражданах, уже проходивших службу в армии или других силовых структурах и добровольно подписавших контракт на пребывание в резерве.

«Ни о какой мобилизации речь не идет. Обращаю ваше внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв, и обращаюсь с просьбой не реагировать на разные инсинуации на эту тему», — приводит слова Цимлянского ТАСС.

Удары по инфраструктуре

С начала 2025 года ВСУ нарастили интенсивность ударов с применением БПЛА по объектам инфраструктуры на территории России. Основными целями стали нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия и некоторые оборонные промышленные площадки.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 10 ноября сообщил газете «Известия», что ВСУ наносят до 3,5 тыс. ударов в неделю по инфраструктурным объектам на территории РФ.

«Активизация у нас произошла примерно в июле, и количество ударов, которое мы отмечаем еженедельно, достигает примерно 3,5 тыс. За минувшую неделю у нас было более 3300 прилетов. Речь идет исключительно о гражданских объектах, а не о каких-либо военных или объектах двойного назначения», — заявил Мирошник.

Мирошник добавил, что за последний месяц ВСУ все чаще начали атаковать именно энергетические объекты, в частности подстанции в Белгородской области и Луганске. С середины октября ВСУ также стали бить по заправочным станциям, чтобы спровоцировать дефицит горюче-смазочных материалов, добавил Мирошник.

Резервисты в областях

Власти Ленинградской области одними из первых объявили о формировании отряда БАРС-47, предназначенного для противодействия диверсиям и атакам беспилотников. К середине ноября, по данным газеты «Коммерсантъ», аналогичные инициативы заработали как минимум в 19 регионах.

В Татарстане в конце октября начался набор резервистов для охраны нефтяных объектов в Казани и Нижнекамске. Уже в ноябре первый отряд из 21 человека отправился на сборы в Казань. В Башкирии резервистов планируют включать в «мобильные огневые группы», которые будут защищать от БПЛА ключевые объекты ТЭК и нефтехимии, включая НПЗ «Башнефти», площадки «Уфанефтехима» и «Газпрома».

В Нижегородской области первые 15 добровольцев прошли отбор в Кстовском военкомате, подписали контракты и после подготовки приступят к охране важнейшей инфраструктуры региона.

Кроме того, еще в 2024 году в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях создавались подобные отряды для охраны стратегических объектов.