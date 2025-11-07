«Все не завершится этой войной». В Европе призвали к изоляции России после СВО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что в Европе должны готовиться к долгосрочной изоляции РФ даже после завершения конфликта на Украине. Он также назвал Балтийское море «нашим», имея в виду страны Европы. Какие моря являются своими для России и почему Балтика не может быть «окном в Европу» для нашей страны, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил: «Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и весь ЕС должны готовиться к долгосрочной изоляции России. Все не завершится этой войной». Говоря о Балтике, Кристерссон добавил: «Это наше море».

Кристерссон подчеркнул необходимость сдерживания российского флота в Балтийском море.

«Мы никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию», — сказал он.

Ранее отдельные страны Балтии порывались досматривать и даже конвоировать российские суда, следовавшие из Усть-Луги (Ленинградская область) в Калининград после того, как те же страны ограничили железнодорожный трафик в российский анклав.

Следует признать, что с вступлением прибалтийских стран, Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море фактически превратилось во внутреннее озеро Североатлантического альянса, и в этом регионе наши позиции отброшены на 300 лет назад, фактически к допетровским временам.

Окна в Европу?

Но, возможно, следует задаться и таким вопросом – а являлись ли Балтийское и Черное моря во времена крупных геополитических потрясений (мировых войн) для России окнами в мир и Европу?

С началом военных действий эти акватории для СССР/Российской империи как какие-либо коммуникационные направления полностью теряли свое значение. И вся военная помощь Москве от союзников как в Первую, так и во Вторую Мировую войны поступала либо через северные порты (Мурманск, Архангельск), либо через дальневосточные гавани, либо через Иран (Великая Отечественная война). Авиация перегонялась своим ходом по маршруту Алсиб («Аляска-Сибирь», воздушная трасса между Аляской и СССР, построенная и начавшая действовать в 1942 году).

Таким образом, Первая и Вторая мировая война заставили серьезно усомниться в том, что для нашей страны Балтийское и Черное море являются жизненно важными торговыми путями.

К тому же ключи от этих акваторий (датские и черноморские проливы) традиционно находятся в руках либо недружественных, либо в лучшем случае нейтральных стран. Ведь не случайно товарищ Сталин, осознавая эти геополитические данности, в свое время требовал наличие опорных пунктов в датских проливах Большой и Малый Бельт, Зунд, Каттегат и Скагеррак для выхода в Северное море и таких же опорных пунктов в черноморских проливах Босфор и Дарданеллы.

Но вот что вызывает вопросы. В годы Холодной войны и приготовлениях к гипотетической войне с Североатлантическим альянсом Советский Союз и в более поздние времена Россия вкладывали немалые средства в развитие портового хозяйства на Балтике. Это касалось таких объектов как, к примеру, Новоталлинский торговый порт, Рига, Вентспилс, Лиепая. В новые времена — Усть-Луга, Приморск. Да и многие трубопроводы подтягивали к Балтике. Однако в случае начала военных действий эти коммуникации и порты полностью бы теряли свое значение.

Двух мировых войн, похоже, оказалось недостаточно, чтобы понять — подобная политика может привести к неблагоприятным последствиям, и речь ведь в этом случае практически идет о транспортной независимости Российской Федерации.

Но проблема заключается вовсе не в том, чтобы поставить крест на Балтике (так вопрос не рассматривается в принципе), а в очередной раз подчеркнуть, что наши главные океаны — Северный Ледовитый и Тихий.

Транспортная независимость

И наши порты, развитию которых надо уделять первостепенное внимание — Мурманск, Архангельск, Сабетта (заложен в 2012 году), Советская Гавань, Находка, Владивосток. К тому же Мурманску и Архангельску, по всей видимости, должны идти скоростные железные и автодороги с резко усиленной пропускной способностью.

По сути дела, речь идет о транспортной независимости России. И нельзя сказать, что в этих вопросах нет движения в нужном направлении. К примеру, на днях правительство приняло решение обновить портовую инфраструктуру вдоль маршрута следования судов по Северному морскому пути (СМП).

Это касается Магадана, Корсакова, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Холмска, Невельска, бухты Провидения, Мурманска, Архангельска и Диксона. Намерение провести масштабную модернизацию заявлено в проекте стратегии развития СМП и Трансарктического транспортного коридора (ТАТК) до 2050 года.

Есть первые решения и по трубопроводному хозяйству. В частности, между Волховом в Ленинградской области и Мурманском будет построен магистральный газопровод протяженностью более 800 км и мощностью 40 млрд куб. м в год. Он расширит газотранспортную сеть северо-западных регионов России, обеспечит газом планируемый проект по производству сжиженного природного газа – «Мурманский СПГ», заодно и потребителей Карелии и Мурманской области.

А что касается недружественных намерений скандинавских и балтийских стран, то рано или поздно Москвой будет дан убедительный ответ и на эти поползновения. И не факт, что Балтийское море стало внутренним озером НАТО навсегда. Рано или поздно Россия вернется на балтийские берега. Будет это осуществлено мирным путем или под гром орудий – станет ясно в исторически обозримый срок.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).