Политика

Над Россией уничтожили 130 беспилотников. Военная операция, день 1359-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1359-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 130 украинских беспилотников над российскими регионами. Германия решила сократить пособие для украинских беженцев с €563 в месяц до €441. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киев половину дня живет без электричества из-за ослабленной энергосистемы. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Европу прекратить финансировать Украину, так как в стране царит коррупция. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
10:03

Российские военнослужащие отразили атаку безэкипажных катеров в акватории Черного моря у Туапсе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

9:51

Вина в приостановке переговоров по урегулированию украинского конфликта полностью лежит на киевской власти, безответственно срывающей любые реальные мирные инициативы, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

9:38

США предстоит вынести суждение о том, стремится ли Россия к урегулированию на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио.

9:25

9:14

Возможная конфискация замороженных на Западе активов России может привести к непредвиденным последствиям, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

9:01

Большая часть бронетехники ВСУ уничтожена, а та, что осталась, не используется из-за уязвимости на поле боя, бывшие танковые экипажи задействуются в качестве пехоты, сообщила испанская газета El Mundo, поговорившая с несколькими украинским военными.

8:46

Главы МИД стран G7 в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня на Украине. При этом дипломаты отметили, что нынешняя линия соприкосновения должна стать основой для переговоров, а «изменение границ силой» недопустимо.

«Мы увеличиваем экономические издержки для России и изучаем возможность принятия мер в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать ее военные усилия», — говорится в документе.

8:30

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Киев половину дня живет без электричества из-за ослабленной энергосистемы Украины.

8:21

Европа должна прекратить финансировать Украину, среди властей которой царит коррупция, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

8:13

Власти в Германии решили уменьшить выплаты для прибывающих в страну граждан Украины с €563 в месяц на одного человека в рамках гражданского пособия до €441 согласно пособию для просителей убежища, сообщает Bild.

8:06

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 130 беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ.

По 32 БПЛА сбили над Курской и Белгородской областями, 20 — над Воронежской, 17 — над акваторией Черного моря, семь — над Крымом, шесть — над Орловской областью, пять — над Краснодарским краем, четыре — над Тамбовской областью, три — над Ростовской, два — над Брянской и под одному — над Тульской областью и Московским регионом.

8:01

Сегодня 1357-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Что думаешь?
Комментарии
Рубио назвал условие встречи Трампа и Путина
МИД показал неопубликованное интервью Лаврова газете Corriere della Sera
Анемия, остеопороз и ранняя смерть. Чем опасен ревматоидный артрит
Врач Клименко: самым частым заболеванием суставов является остеоартрит или артроз
Демократы опубликовали письма Эпштейна. В них фигурирует Трамп
Демократы опубликовали письма Эпштейна с упоминанием Трампа
