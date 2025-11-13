Над Россией уничтожили 130 беспилотников. Военная операция, день 1359-й

8:46

Главы МИД стран G7 в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня на Украине. При этом дипломаты отметили, что нынешняя линия соприкосновения должна стать основой для переговоров, а «изменение границ силой» недопустимо.

«Мы увеличиваем экономические издержки для России и изучаем возможность принятия мер в отношении стран и организаций, которые помогают финансировать ее военные усилия», — говорится в документе.