В Госдуме считают, что Европа готовится к войне с Россией «на полном серьезе»

Депутат Соболев: слова премьера Швеции доказывают серьезность в отношении войны с РФ
Jean-Francois Badias/AP

Слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона о том, что Европе нужно готовиться к долгосрочной изоляции России, в том числе и в Балтийском море, еще раз подтверждают, что европейские члены блока НАТО готовятся к войне с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Пока что НАТО ведет гибридную войну с Россией. Происходит информационное воздействие, делаются политические заявления, поддерживаются разные террористические группы и так далее. При этом они реально закупают оружие у Соединенных Штатов и развертывают собственные силы. Они на полном серьезе готовятся к войне с Россией», — сказал депутат.

По мнению Соболева, европейские члены НАТО сейчас используют Украину как ширму, чтобы измотать Россию и «приготовиться к противостоянию ближе к 2030 году».

По итогам встречи с главой эстонского кабмина Кристеном Михалом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Европе нужно готовиться к долгосрочной изоляции России на фоне продолжения украинского конфликта.

«Мы никогда не имели большего контроля над Балтийским морем. И это, конечно, раздражает Россию. Это наше море. Я твердо убежден, что Швеция, Эстония и остальные страны Европейского союза должны готовиться к долгосрочной изоляции России», — сказал он.

Ранее эксперт раскрыл последствия введения пошлин ЕС на российские товары.

