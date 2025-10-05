Ряд европейских политиков готовятся к большой войне, чтобы скрыть внутренние социальные проблемы и удержать власть. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Их (европейских лидеров — «Газета.Ru») призывы к милитаризации — это проявление неспособности найти решения социальных проблем, с которыми они столкнулись. Европа, основанная на ценностях, утратила все это», — сказал глава республики.

Додик добавил, что в настоящее время ситуация внутри европейского истеблишмента «близка к безумию». По его словам, Брюссель и ведущие страны Западной Европы «разрушили» общественную и социальную структуры как внутри своих стран, так и всей Европы.

В конце сентября замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему Европа не развяжет войну с Россией. Политик привел несколько аргументов. Первый из них — это то, что европейские страны уязвимы и разобщены, в экономическом плане они могут преследовать только свои интересы. Медведев добавил, что европейцы в своем большинстве «инертны и изнеженны», они не хотят сражаться за какие-либо общие идеалы и даже за собственную землю.

