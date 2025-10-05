На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Додик объяснил подготовку Европы к большой войне

Додик: страны Европы готовятся к большой войне, чтобы удержать власть
true
true
true
close
Amel Emric/Reuters

Ряд европейских политиков готовятся к большой войне, чтобы скрыть внутренние социальные проблемы и удержать власть. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Их (европейских лидеров — «Газета.Ru») призывы к милитаризации — это проявление неспособности найти решения социальных проблем, с которыми они столкнулись. Европа, основанная на ценностях, утратила все это», — сказал глава республики.

Додик добавил, что в настоящее время ситуация внутри европейского истеблишмента «близка к безумию». По его словам, Брюссель и ведущие страны Западной Европы «разрушили» общественную и социальную структуры как внутри своих стран, так и всей Европы.

В конце сентября замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему Европа не развяжет войну с Россией. Политик привел несколько аргументов. Первый из них — это то, что европейские страны уязвимы и разобщены, в экономическом плане они могут преследовать только свои интересы. Медведев добавил, что европейцы в своем большинстве «инертны и изнеженны», они не хотят сражаться за какие-либо общие идеалы и даже за собственную землю.

Ранее в Британии признали войну между королевством и Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами