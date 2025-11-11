На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над 8 регионами РФ и Черным морем уничтожили 37 БПЛА. Военная операция, день 1357-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1357-й день
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО ночью уничтожили 37 украинских БПЛА над Крымом, над Саратовской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Брянской, Воронежской, Калужской областями и над Черным морем. Украинская разведка под покровительством британцев планировала угнать МиГ-31 с гиперзвуковым «Кинжалом», чтобы устроить провокацию против крупнейшей авиабазы НАТО на территории Румынии, рассказали в ФСБ. Страны Запада начинают осознавать, что нанесение РФ поражения руками Украины невозможно, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:01

❗️У Украины есть «план B» и «план C» в окруженном армией России Красноармейске (украинское название — Покровск), заявил главком ВСУ Александр Сырский, пишет газета Financial Times.

08:57

Бойцы 47-й механизированной бригады ВСУ отказались исполнять приказы командира и идти на штурм, в районе Юнаковки Сумской области Украины, выяснило РИА Новости.

08:40

08:36

В результате обстрелов ВСУ за неделю пострадали 53 гражданина РФ, из них погибли восемь, оказались ранены 45 (в том числе шесть несовершеннолетних), заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

08:13

Страны Запада начинают осознавать, что нанесение России поражения руками Украины невозможно, сказал РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя:

«И это конфликт даже не столько с Украиной, сколько с Западом как таковым, для которого Украина просто орудие».

08:07

⚡️Украинская разведка под руководством британских коллег планировала угнать российский МиГ-31 с гиперзвуковым «Кинжалом», чтобы осуществить провокацию против крупнейшей авиабазы НАТО на территории Румынии в городе Констанце, рассказали в ФСБ. Для осуществления диверсии использовали организацию-иноагента Bellingcat. Российским летчикам обещали заплатить $3 млн и дать гражданство одной из западных стран.

08:03

⚡️По данным Минобороны, средства ПВО ночью уничтожили 37 украинских беспилотников: десять над Крымом, восемь над Саратовской областью, семь над Орловской, три над Липецкой, три над Ростовской, один над Брянской, один над Воронежской, один над Калужской и три над акваторией Черного моря.

08:00

«Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, которые произошли за 1357-й день военной операции на Украине.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
ФСБ сорвала операцию ГУР Украины по угону истребителя
«Aссалaму aлейкум, братья!» Changan по дагестанской схеме начали продавать по всей России
В России распространилась дагестанская схема продажи Changan из Киргизии
В Европе создадут новый орган разведки под руководством фон дер Ляйен
Подразделения российских войск массово заходят в Красноармейск
Стало известно, что украинская разведка пообещала угонщику российского истребителя
Токаев прокомментировал развитие логистики между Казахстаном и РФ
СМИ: Буйнову запретили солнце и косметику из-за рака
Новости и материалы
Украина хотела, чтобы штурман МиГ-31 убил или усыпил пилота при угоне
«Попросту выбрасывают кота»: российский блогер раскрыла реалии жизни в США
«Ужасный вечер»: украинца Забарного из «ПСЖ» раскритиковали, припомнив его цену
С Кибовского и его родственников просят взыскать имущество на 1 млрд рублей
Сырский заявил, что у Украины под Покровском есть «план B» и «план С»
В Совфеде оценили предложение экс-президента Финляндии о переговорах
Киев пытался завербовать еще одного летчика МиГ-31
Украинские военные отказались исполнять приказы и идти на штурм
Российский посол в Индии назвал условие завершения конфликта на Украине в кратчайшие сроки
В Колумбии неизвестные обстреляли автомобиль губернатора
«Должны поддерживать»: чемпион ОИ о показе Олимпиады в России
Лукашенко призвал поляков дорожить соседством с Белоруссией
В ФСБ раскрыли подробности плана Украины по угону российского Миг-31 с «Кинжалом»
Токаев заявил о признании и поддержке русского языка в Казахстане
СМИ засняли Диброва с расстегнутой ширинкой после секс-вечеринки
Токаев раскрыл размер товарооборота Казахстана и России
В Европе заявили о планах устроить провокацию против России на Балтике
Токаев сообщил о скором открытии в Москве сквера казахстанско-российской дружбы.
Все новости
В США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть
Россия и Казахстан подпишут документ о стратегическом партнерстве
Трамп: ситуация на Украине больше не грозит третьей мировой войной. Благодаря Трампу
Трамп: США больше не тратят деньги на Украину, а получают их от НАТО
Как работать с зумерами и не сойти с ума? Рассказывает психолог
Психолог Полосина: чтобы успешно работать с зумерами, нужно их хвалить
«Период охлаждения». В России начали ограничивать сим-карты для защиты от дронов
В России запустили период охлаждения сим-карт для защиты от БПЛА
«Убытки астрономические»: в Белоруссии застряли тысячи фур из Литвы
После закрытия Литвой границы в Белоруссии застряли тысячи литовских фур
Тине Канделаки — 50. Как менялась телеведущая
По правилам больших часов: почему HUAWEI Watch Ultimate 2 выделяются среди флагманов
Пользователи смарт-часов HUAWEI Watch Ultimate 2 смогут звонить без телефона
11 ноября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 11 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Лукойл» объявил о форс-мажоре на крупном месторождении в Ираке. С чем это связано?
Reuters: «Лукойл» объявил о форс-мажоре на нефтяном месторождении в Ираке
«Очень стыдно, раскаиваюсь»: поставщика «дырявых» бронежилетов не отпустили на СВО
Суд не отпустил на СВО фигуранта дела о бронежилетах для Минобороны России
«Лицо страдальческое и решительное»: каким был последний путь Льва Толстого
Последнее путешествие Льва Толстого началось 115 лет назад
«Пережил испытание». Экс-президента Франции Саркози выпустили из тюрьмы по решению суда
Суд освободил из тюрьмы экс-президента Франции Николя Саркози
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами