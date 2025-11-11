❗️У Украины есть «план B» и «план C» в окруженном армией России Красноармейске (украинское название — Покровск), заявил главком ВСУ Александр Сырский, пишет газета Financial Times.
Бойцы 47-й механизированной бригады ВСУ отказались исполнять приказы командира и идти на штурм, в районе Юнаковки Сумской области Украины, выяснило РИА Новости.
В результате обстрелов ВСУ за неделю пострадали 53 гражданина РФ, из них погибли восемь, оказались ранены 45 (в том числе шесть несовершеннолетних), заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Страны Запада начинают осознавать, что нанесение России поражения руками Украины невозможно, сказал РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя:
«И это конфликт даже не столько с Украиной, сколько с Западом как таковым, для которого Украина просто орудие».
⚡️Украинская разведка под руководством британских коллег планировала угнать российский МиГ-31 с гиперзвуковым «Кинжалом», чтобы осуществить провокацию против крупнейшей авиабазы НАТО на территории Румынии в городе Констанце, рассказали в ФСБ. Для осуществления диверсии использовали организацию-иноагента Bellingcat. Российским летчикам обещали заплатить $3 млн и дать гражданство одной из западных стран.
⚡️По данным Минобороны, средства ПВО ночью уничтожили 37 украинских беспилотников: десять над Крымом, восемь над Саратовской областью, семь над Орловской, три над Липецкой, три над Ростовской, один над Брянской, один над Воронежской, один над Калужской и три над акваторией Черного моря.