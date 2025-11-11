«Ради громкой провокации». Как Украина пыталась угнать МиГ-31 с «Кинжалом»

Спецслужбы Украины и Великобритании собирались подкупить российских военных летчиков за $3 млн, чтобы угнать истребитель МиГ-31 с ракетой «Кинжал». По информации ФСБ, самолет планировалось направить к авиабазе НАТО в Румынии и сбить средствами ПВО, чтобы устроить «масштабную провокацию». При этом штурману истребителя предложили убить своего командира. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украина и Великобритания планировали угнать за границу российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой авиационной ракетой «Кинжал» и устроить масштабную провокацию в Румынии, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины предложили российским летчикам $3 млн, пытаясь их завербовать. Впоследствии украинская спецслужба собиралась направить истребитель с «Кинжалом» к румынскому городу Констанца, где расположена крупнейшая в Юго-Восточной Европе авиабаза Североатлантического альянса. Как отметили в ФСБ, там самолет мог быть сбит системой противовоздушной обороны.

Однако ведомство сорвало планы украинской военной разведки и ее британских кураторов «по организации масштабной провокации».

Украинские и британские спецслужбы планировали реализовать свой план 4 ноября 2025 года. В тот день в Румынии поднимали истребители НАТО из-за тревоги на границе, добавил Telegram-канал Baza.

Украине не удалось заполучить «Рычаг». Что известно о попытке угона вертолета РЭБ Федеральной службой безопасности России вскрыта и пресечена операция главного управления разведки министерства... 11 ноября 21:35

Гонорар «на карту, а не на крипту»

Операция украинских и британских спецслужб по угону российского истребителя началась еще осенью 2024 года. С командиром МиГ-31 через мессенджер Telegram связался мужчина, который представился «журналистом» британского интернет-издания Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Сергеем Луговским и показал свою пресс-карту.

«Предложил анонимно за денежное вознаграждение провести ему консультацию по интересующим вопросам военной тематики. Полагаю, что целью выхода на контакт со мной было желание Сергея скомпрометировать меня, чтобы впоследствии использовать это в интересах разведки», — рассказал командир истребителя на видео, обнародованном ФСБ.

Военнослужащий обратил внимание на то, что Сергей пытался узнать, какой именно самолет он пилотирует. Также «журналист» предложил ему гонорар «на карту, а не на крипту».

Однако военнослужащий отказался от дальнейшего общения с ним.

close ФСБ

Бутылка самогона как пример «успешного побега»

Затем иностранные спецслужбы переключились на штурмана МиГ-31. В этом году с пилотом связался некий Александр, который предложил сначала $1 млн, а затем $3 млн за угон истребителя и прислал видеозапись с пачками валюты. Также военнослужащему пообещали гражданство одной из западных стран.

«Я сообщил, что не обладаю достаточными навыками для выполнения самостоятельной посадки самолета МиГ-31. Для решения этого вопроса Александр организовал беседу по телефону с летчиком ВСУ, который, проверив мою принадлежность к летному составу, попытался научить меня осуществлять посадку самолета онлайн », — поделился штурман.

Телеканал «Россия 24» опубликовал аудиозапись, на которой сотрудник ГУР говорил летчику, как лучше угнать самолет, на какой высоте и с какой скоростью. «Ничего сложного в этом нет» , — сказал представитель украинской военной разведки.

Также штурману предложили убить своего командира — нанести яд на кислородную маску или нейтрализовать иным способом, чтобы перехватить управление.

«Вопрос с летчиком, который в кабине МиГ-31 сидит впереди штурмана, предлагалось решить кардинально: застрелить, удушить или усыпить », — пишет ТАСС.

По словам штурмана, угон МиГ-31 планировался в ходе полета над акваторией Черного моря. При расчете маршрута угона Александр предложил ему выполнить заход на аэродром Одесской области через воздушное пространство Румынии.

«Там МиГ-31 должны были сбить силы ПВО альянса — ради громкой провокации»,

— уточнила Baza.

Кроме того, Александр обещал смонтировать репортаж для СМИ, тем самым имитировав крушение самолета, чтобы обеспечить штурмана «надежной легендой прикрытия». По информации Telegram-канала, также с летчиком связывался сотрудник ГУР, который заявил, что операцию курируют «высшее руководство Украины, европейские партнеры и британская СИС» .

Выпустили 6 пуль и переехали на машине: перебежчика Кузьминова могли вычислить из-за звонка девушке В летчика-перебежчика Максима Кузьминова, которого в феврале нашли мертвым в испанской... 01 апреля 11:45

Также штурману прислали фотографию 28-летнего пилота Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолет Ми-8 и убил сослуживцев.

«На снимке Кузьминов с бутылкой самогона — как пример «успешного побега», — отметила Baza.

Кузьминова застрелили 13 февраля 2024 года в Испании, а затем переехали его тело на автомобиле.