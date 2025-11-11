«Выпьем пива в Мюнхене». Как Украина пыталась завербовать российских летчиков

Военная разведка Украины при поддержке британских спецслужб разработала операцию по угону МиГ-31 с ракетой «Кинжал». Российскую боевую машину планировалось использовать для провокации против НАТО. Летчику и штурману обещали деньги, гражданство ЕС и пиво в Мюнхене. Что известно о попытке угона российского истребителя и сколько стоит этот самолет — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Общеизвестные факты пока таковы: самолет предполагалось направить к крупнейшей в юго-восточной Европе авиабазе НАТО в румынском городе Констанца.

Там МиГ-31 должны были сбить силы ПВО альянса с дальнейшими обвинениями в адрес Москвы и последующей эскалацией конфликта. В общем, предполагалось втянуть НАТО в конфликт с Россией. В качестве варианта планировалась возможная посадка российского МиГ-31 на одном из аэродромов на территории Одесской области.

Для этой операции военная разведка Украины пыталась завербовать летчиков, которым было обещано $3 млн . Кроме того, российскому штурману за угон МиГ-31 пообещали гражданство одной из стран Запада. Летчику даже присылали видео с пачками долларов.

На скринах переписки, опубликованных ФСБ, видно, что российскому летчику, которого пытался завербовать, также обещали выпить пива в Мюнхене.

«Это не первое мероприятие, которое я организую, и с полной уверенностью говорю, что все пройдет как по маслу, еще выпьем пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень и с улыбкой вспомним эту историю», — написал вербовщик.

Сколько стоит МиГ-31

Точная стоимость самолета МиГ-31 неизвестна . Машина за всю свою историю не поставлялась иностранным заказчикам. Но, к примеру, многофункциональный истребитель Су-30СМ стоит около $60 млн. Индийская версия Су-30МКИ стоит дороже — около $80 млн. Так что стоимость МиГ-31 находится где-то в этом диапазоне. К тому же, по некоторым оценкам, стоимость производства одной ракеты «Кинжал» может составлять несколько миллионов долларов , учитывая сложность технологии и материалов.

Поэтому предлагаемая Главным управлением разведки Украины за угон столь дорогой машины цена в $3 млн свидетельствует о явном недостатке средств на счетах украинских рыцарей плаща и кинжала.

К слову говоря, американские боевые машины стоят существенно дороже. Цена F-35 Lightning составляет $122 млн, а F/A-18 Hornet — $94 млн.

Попытки угона

Со стороны украинских спецслужб это уже далеко не первая попытка угнать российскую боевую машину.

9 августа 2023 года 28-летний Максим Кузьминов перегнал российский вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске на базу ВСУ в Харьковской области. Вместе с ним в салоне были бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они не были осведомлены о планах Кузьминова, а на Украине их сразу ликвидировали.

Однако уже 13 февраля 2024 года Кузьминов был застрелен на парковке перед своим домом в Вильяхойосе в Испании.

В июле 2024 года ФСБ России пресекла попытку спецслужб Украины организовать угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Российскому летчику, которого пытались завербовать, обещали тогда тоже $3 млн (это, видимо, своеобразная ставка в Главном управлении разведки Украины) и гражданство Италии.

Угон самолета пытались организовать из 52-го тяжелобомбардировочного авиационного полка (аэродром постоянного базирования Шайковка Калужской области). Точная стоимость самолета Ту-22М3 неизвестна. Но, по всей видимости, она находится в пределах $300 млн.

В ноябре 2024 года сотрудники ФСБ пресекли попытку украинской разведки угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России. Сотрудники ГУР пытались завербовать летчика и убедить его угнать воздушное судно, чтобы впоследствии перегнать его в зону, контролируемую украинскими войсками.

Ко всему этому следует добавить, что и к новой операции украинской стороны есть вопросы.

Экипаж МиГ-31 — два человека, летчик и летчик-штурман. Согласно имеющимся данным, сотрудники украинской разведки интересовались, может ли штурман «застрелить, удушить или усыпить» пилота, сидящего в передней кабине. Однако выполнение посадки из задней кабины летчиком-штурманом не предусмотрено. Так что в какой момент спецоперации в ГУР предполагали «застрелить, удушить или усыпить» пилота МиГ-31 – непонятно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).