Над Россией сбили 71 беспилотник. Военная операция, день 1356-й

8:16

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian охарактеризовал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом как «нормальные», «деловые» и «конструктивные» и опроверг данные о том, что их октябрьская встреча в Белом доме прошла напряженно.

Он также заявил, что не боится Трампа, и назвал Украину стратегическим партнером США.