Над Россией сбили 71 беспилотник. Военная операция, день 1356-й

Российские войска зачищают многоквартирную застройку Красноармейска от украинских военнослужащих, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.
Расследование и суд по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» в Германии приведут к ухудшению отношений между Берлином и Киевом и могут спровоцировать снижение немецкой и европейской поддержки Украины, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
🔴 ВСУ за прошедшие сутки выпустили по четырем приграничным районам Белгородской области два снаряда и 16 беспилотников, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
Поддержка Украины среди поляков существенно снижается, а число преступлений на почве ненависти растет, сообщило агентство Bloomberg.
🔴 В акватории Черного моря в районе Туапсе уничтожены четыре безэкипажных катера, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.
Один из них катеров взорвался вблизи береговой линии, ударной волной выбило стекла на втором этаже двухэтажного дома, повреждены гараж и лодочный ангар.
Движение поездов в метро Харькова остановлено третий день подряд из-за проблем с электроснабжением, сообщает коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен».
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian охарактеризовал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом как «нормальные», «деловые» и «конструктивные» и опроверг данные о том, что их октябрьская встреча в Белом доме прошла напряженно.
Он также заявил, что не боится Трампа, и назвал Украину стратегическим партнером США.
Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что интенсивность боевых действий в Покровске (Красноармейске) снизилась, ситуация в городе в целом «контролируемая», но у украинской армии есть планы для всех вариантов развития событий.
🔴 Средства ПВО за ночь сбили 71 украинский дрон над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
29 беспилотников сбили над Брянской областью, по семь — в Курской области и над Черным морем, по пять — в Липецкой и Смоленской областях. Еще три БПЛА уничтожили над Крымом, по четыре — над Орловской, Тверской и Самарской областями, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской.