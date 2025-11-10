На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политика

Над Россией сбили 71 беспилотник. Военная операция, день 1356-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1356-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами. Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что интенсивность боевых действий в Покровске (Красноармейске) снизилась, а украинская армия контролирует ситуацию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится Дональда Трампа, и назвал Вашингтон стратегическим партнером Киева. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:44

Российские войска зачищают многоквартирную застройку Красноармейска от украинских военнослужащих, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

9:32

Расследование и суд по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» в Германии приведут к ухудшению отношений между Берлином и Киевом и могут спровоцировать снижение немецкой и европейской поддержки Украины, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

9:17

🔴 ВСУ за прошедшие сутки выпустили по четырем приграничным районам Белгородской области два снаряда и 16 беспилотников, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

9:06

Поддержка Украины среди поляков существенно снижается, а число преступлений на почве ненависти растет, сообщило агентство Bloomberg.

8:57

🔴 В акватории Черного моря в районе Туапсе уничтожены четыре безэкипажных катера, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Один из них катеров взорвался вблизи береговой линии, ударной волной выбило стекла на втором этаже двухэтажного дома, повреждены гараж и лодочный ангар.

8:43

Движение поездов в метро Харькова остановлено третий день подряд из-за проблем с электроснабжением, сообщает коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен».

8:30

8:16

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian охарактеризовал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом как «нормальные», «деловые» и «конструктивные» и опроверг данные о том, что их октябрьская встреча в Белом доме прошла напряженно.

Он также заявил, что не боится Трампа, и назвал Украину стратегическим партнером США.

8:11

Главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что интенсивность боевых действий в Покровске (Красноармейске) снизилась, ситуация в городе в целом «контролируемая», но у украинской армии есть планы для всех вариантов развития событий.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 71 украинский дрон над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

29 беспилотников сбили над Брянской областью, по семь — в Курской области и над Черным морем, по пять — в Липецкой и Смоленской областях. Еще три БПЛА уничтожили над Крымом, по четыре — над Орловской, Тверской и Самарской областями, по одному — над Калужской, Ростовской и Тульской.

8:01

Сегодня 1356-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

