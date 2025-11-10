«Очень стыдно, раскаиваюсь»: поставщика «дырявых» бронежилетов не отпустили на СВО

Суд не отпустил на СВО фигуранта дела о бронежилетах для Минобороны России

В Москве подходит к концу судебное разбирательство по громкому делу бизнесмена Андрея Есипова, который, по версии следствия, продал армии бронежилетов-«пустышек» на 2,4 млрд рублей, а теперь сам хочет уйти на СВО. Кто пришел на суд поддержать бизнесмена, какое наказание ему грозит, и как строительная компания работала с броней — в материале «Газеты.Ru».

«Деньги в большом розовом чемодане»

«Отправили на фронт 30 штук дырявых бронежилетов, блин. Человеческая жизнь ничего не стоит, даже грех на душу не боятся брать. Ни в бога, ни в черта не верят, все пофигу им, один раз живем», – горячатся слушатели в коридоре московского Мещанского районного суда.

Так обсуждают 37-летнего бизнесмена Андрея Есипова. Его группа компаний «Пикет» осенью 2022 года (после объявления частичной мобилизации) подписала контракт на поставку российской армии 30 тыс. бронежилетов. Минобороны заплатило за них 2,4 млрд руб. На бумаге внушительной была не только сумма, но и сама броня: противоосколочная стойкость 550 м/с, усиленные бронепанели, противоосколочные модули с вентиляционно-амортизационными элементами. В реальности, по версии следствия, «Пикет» собирал бронежилеты «на коленке».

Фирма купила отдельно жилеты и отдельно бронеплиты с бронепанелями, за наличные, без сертификатов качества, у сомнительных поставщиков. Бронепанели, среди прочего, передало ООО «Галерея здоровья», а бронеплиты ООО «Лобеллия» – первое, как указывали СМИ, в качестве основной деятельности занимается торговлей фармацевтической продукцией, а второе — одеждой и обувью. Один жилет, по подсчетам следствия, обошелся «Пикету» примерно в 3–4 тыс. руб., а одна бронепанель — в 7–11 тыс. руб. Всего «Пикет» потратил на изготовлении бронежилетов 598 млн руб. , но подделал бумаги о том, что это стоило намного больше, подчеркивает прокурор во время нового заседания.

«Ага, чуть ли не бесплатно их брал», – возмущаются в перерыве судебного заседания знакомые и близкие Есипова, которые пришли его поддержать.

Все обвинения они считают ложью, а журналиста «Газеты.Ru» между собой громко, с матом обвиняют в том, что он «тоже [врет]».

«Да тут что не обсуждай, у судьи все равно уже план в голове, сколько ему [Есипову] дать», – вздыхает «группа поддержки».

Готовую продукцию отправили Минобороны, после чего образцы испытали в подмосковном АО «ЦНИИточмаш». Там, как следует из материалов дела, в них только стреляли, не проверяя на защиту от осколков, так как никаких «противоосколочных модулей» в броне не было. Как писали СМИ, руководство компании якобы подкупило армейских чиновников, чтобы те приняли некачественную продукцию.

«Если кто-то вернется с фронта с этими бронежилетами, то за это нам придется отвечать», — говорили сами участники мошеннических поставок», – цитировал «Коммерсантъ» со ссылкой на показания.

До фронта большая часть бронежилетов так и не доехала, однако «Пикет» получил все деньги по контракту. Фигуранты их быстро реализовали: купили акции, недвижимость, положили на счета.

«Для этого деньги обналичивали и свозили в офис ГК в большом розовом чемодане. Затем их на автомобилях отправляли в банки», — отмечал «Коммерсантъ».

«Желает отдать долг родине»

Уголовное дело было возбуждено против руководства «Пикета» весной 2024 года. Тогда же задержали гендиректора организации Есипова, финансового директора Викторию Антонову и начальника служба безопасности Михаила Кальченко. Есипова и Антонову обвиняют в особо крупном мошенничестве и отмывании денег, Кальченко — в особо крупном мошенничестве. Все признали вину, хотя изначально выдвигали свою версию. Якобы их оговорили бывшие сотрудники «Пикета», которых выгнали из компании за воровство.

«Не признаю и не понимаю сути обвинения… Для меня прибыль не важна… В наших бронежилетах и «плитниках» парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», – возмущался Есипов на одном из первых судебных заседаний.

Бизнесмен подчеркивал, что его «знают генералы», которые могут поручиться за качество его продукции. Адвокат предпринимателя настаивал, что он «даже находясь за решеткой, думает о том, как защитить интересы страны».

Позже финдиректор Антонова подписала контракт с минобороны (о чем стало известно в июне 2025-го). Женщина должна служить в «Первом женском батальоне по направлению дронов», там ли она сейчас, неизвестно.

На очередном судебном заседании о своем желании уйти на СВО заявляет и Есипов. Его готовы принять в батальон Апти Алаудинова – известного генерал-лейтенанта из Чечни.

«Я у Апти Ароновича был, он просил разобраться», – переговариваются в перерыве из «группы поддержки».

Защита бизнесмена передает суду соответствующее ходатайство от Алаудинова. Адвокат просит отпустить Есипова на СВО и приостановить дело против него.

«Есипов желает воспользоваться своим правом заключить контракт и отдать свой долг родине», — сообщает защитник.

Во время заседания выясняется, что сам Есипов уже бывал в зоне проведения СВО. По словам адвоката, он «по техническому заданию добровольческого корпуса» сам разработал дроны и лично испытывал их вблизи линии боевого соприкосновения, а также «действуя в составе расчета, установил противотанковые и противопехотные мины в районах передвижения противника».

Прокурор выступает против ходатайства об отправке на фронт и закрытии дела. Представитель обвинения указывает, что так можно сделать после приговора, а пока желание Есипова отправиться в зону боевых действий можно расценить только, как характеристику его личности. Пока судья удаляется обдумать ходатайство, в зале оживляются близкие и знакомые предпринимателя.

«Он в любом случае уйдет [на СВО], не переживай», – успокаивают одну из женщин, по всей видимости, родственницу бизнесмена.

Вместе со своей соседкой она успевает поругаться с журналистом, что сел на первом ряду и загораживает вид на подсудимого в «аквариуме». Родственники подчеркивают, что «мы его давно не видели». Судебному приставу приходится несколько раз попросить о тишине в зале.

Знакомые хотят пообщаться с Есиповым, улыбаются ему, шутят и подают знаки из зала, однако тому можно разговаривать только со своим адвокатом.

«Ладно-ладно, сегодня праздник, не ругайся», – замечает приставу кто-то из мужчин из «группы поддержки» (10 ноября в России отмечают День полиции).

«Я не ругаюсь. Общаться только с адвокатом», – отрезал пристав.

Сидящие в зале тем временем жалуются на жару, но в помещении нет кондиционера. Жарко и Есипову, близкие предлагают ему снять верхнюю одежду.

«Под ней термобелье», — смущается он.

«Да ничего страшного, снимай, пусть видят, как ты похудел», — советуют женщины.

Есипов раздевается, исхудавшим в черном термобелье он не выглядит — скорее, наоборот, демонстрирует мускулатуру.

«Поднакачал руки», — шепчутся те же женщины.

«Холодно в СИЗО?» — с сильным акцентом спрашивают Есипова из зала.

«Не, у нас там вообще очень хорошо. У нас 80 человек всего во всем [изоляторе]», — отвечает обвиняемый.

«Как бы там сделать 79», — намекают в ответ. — «Видишь, все прибыли, все поддерживаем, видишь, как все переживают за тебя».

«Неконфликтный, всегда готов прийти на помощь»

Вернувшись из совещательной комнаты, судья отклоняет ходатайство об уходе на СВО.

«Это пока», — тихо заключают в зале.

Поскольку Есипов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, его дело слушают в ускоренном, особом порядке. Прокурор зачитывает обвинение и сопутствующие документы. Из интересных деталей – плохая характеристика бизнесмена с места жительства в Подмосковье.

«В быту неоднократно проявлял себя с отрицательной стороны, характеризуется отрицательно», — цитирует представитель обвинения.

Защита парирует положительной характеристикой от соседей.

«Никаких жалоб на него не поступало... Неконфликтный, всегда готов прийти на помощь... Поддерживает прекрасные отношения как со своей семьей, так и со своими соседями», — читает адвокат.

Также Есипова допрашивают его защитник и прокурор. Бизнесмен рассказывает, что изначально его компания занималась строительством, благодаря чему у него появились связи в Китае. После начала СВО предприниматель помогал обходить санкции и организовал поставку снарядов из этой страны для российской армии (всего поставили 156 штук разных типов). Защита представляет это как исключительно благотворительное дело. Кроме того, предприниматель подарил армии 1 тыс. FPV-дронов с комплектующими на сумму более 120 млн рублей.

«Скажите, пожалуйста, а ваши мотивы, вы осознавали, что в период проведения СВО вы производите бронежилеты, не отвечающие требованиям контракта?» — уточняет после всех эти положительных характеристик во время допроса прокурор.

Повисает пауза.

«Понимал, осознавал. Откровенно говоря, очень стыдно, и, да, я раскаиваюсь. Я согласен, оправдания никакого нет», — замявшись, отвечает подсудимый.

В ходе допроса Есипов также уточняет, что зарабатывал в месяц примерно 500 тыс. руб. Прокуратура просит обратить в доход государства его арестованное имущество на сумму более 59 млн руб., в том числе две пары часов Rolex, три автомобиля марки Mercedes-Benz, два гидроцикла, 25 тыс. акций, «цифровую валюту».

В заключение прокуратура требует приговорить Есипова к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 3 млн 641 тыс. руб.

Вдобавок свой гражданский иск выдвигает Минобороны. Ведомство считает, что бизнесмен должен полностью возместить ущерб и вернуть бюджету 2,4 млрд руб. Сумма явно впечатляет предпринимателя, который впервые услышал об этом иске. Посовещавшись с адвокатом, Есипов указывает, что считает ее неправомерной, несмотря на то, что ранее полностью признал свою вину. По его мнению, оценку провели неправильно, и сумму надо пересчитать.

Также защита упирает на смягчающие обстоятельства. Кроме того, что Есипов признал вину, он дал показания на чиновников, которые брали взятки, после чего были возбуждены соответствующие уголовные дела (общая сумма взятки составила более 557 тыс. руб.). Также он содержит жену, двух несовершеннолетних детей (один из которых родился в прошлом году) своих «мамку» и «бабуль», как уточняет сам предприниматель.

В качестве еще одного аргумента Есипов сообщает, что помогал детям-инвалидам, воспитанникам московского ОМОН, пожертвовав на это около 400 тыс. руб.

Повлияли ли все эти доводы на суд уже скоро станет известно — приговор бизнесмену вынесут 11 ноября.