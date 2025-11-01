На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Россией сбили почти 100 беспилотников ВСУ. Военная операция, день 1347-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1347-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
За минувшую ночь дежурные силы ПВО сбили 98 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. По данным Росавиации, временные ограничения полетов вводились в аэропортах Калуги, Тамбова, Самары, Пензы и Саратова. Российские военные нанесли удар по Яворовскому полигону на Украине, сообщает ТАСС. ВС России отразили атаку украинского спецназа под Красноармейском (Покровском) в ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
09:31

32 населенных пункта Белгородской области были обстреляны со стороны ВСУ на минувшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранения получили два человека. Повреждены жилые дома, автомобили, корпус сельхозпредприятия, цех производственного предприятия, сельхозтехника, линия электропередачи.

09:19

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине завершилась провалом дипломатических усилий, заявил РИА Новости бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.

«Не думаю, что Дональд Трамп хочет видеть себя как президента, потерпевшего неудачу в дипломатии или политике. Я просто не вижу этого», — сказал он.

09:07

В Рязанской области после уничтожения ночью двух украинских беспилотников пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. Материальный ущерб оценивается.

09:01

В Тульской области после падения обломков четырех сбитых ночью сбитых беспилотников пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Один из сбитых беспилотников упал в Туле в районе дома №56 по улице Кутузова, в связи с чем движение по дороге было ограничено силами оперативных служб.

08:51

В Ростовской области минувшей ночью сбиты 10 украинских беспилотников. Силы ПВО успешно сработали в Верхнедонском, Миллеровском и Чертковском районах.

«Люди, к счастью, не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

08:43

В Воронежской области после падения обломков сбитых беспилотников пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

08:32

ТАСС посчитал, что с начала года ВС РФ взяли под контроль более 280 населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях.

08:21

ВС РФ отразили атаку украинского спецназа под Красноармейском (Покровском) в ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, часть группы спецназа была уничтожена сразу после десантирования, в задачи спецназа входило деблокирование ВСУ на нескольких участках.

08:15

ВС РФ нанесли удар по Яворовскому полигону в Львовской области Украины, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Атака пришлась, предположительно, по местам проведения тренировок личного состава ВСУ.

08:08

В течение ночи ограничения полетов вводились в аэропортах Тамбова, Пензы, Саратова и Калуги. К настоящему времени они сняты.

08:05

За минувшую ночь дежурные силы ПВО сбили над территорией России 98 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

45 дронов уничтожено над Белгородской областью, 12 – над Самарской областью, 11 – над Московским регионом (в том числе шесть БПЛА летевших на Москву), 10 – над Воронежской областью, 10 — над Ростовской областью, четыре — над Тульской областью, по два — над Липецкой и Рязанской областями, по одному — над Курской и Калужской областями.

08:00

«Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, которые произошли за 1347-й день военной операции на Украине.

