ВС РФ усилили наступление в Донбассе. Военная операция, день 1343-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1343-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили 17 беспилотников над территорией России, в том числе один — над Московским регионом. Politico сообщила, что Евросоюз уверен в своей возможности выделить Киеву кредит за счет замороженных активов РФ и считает это лишь вопросом времени. По данным Financial Times, ВС РФ усилили наступление в Донбассе, ситуация для ВСУ в Покровске ухудшилась. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
8:22

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в интервью Bloomberg, что ситуация для Украины улучшилась после того, как США ввели санкции против российских нефтяных компаний.

8:16

В Евросоюзе считают, что кредит для Украины за счет замороженных российских активов — это лишь вопрос времени, сообщило Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

8:11

Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы создать в Евросоюзе альянс, который бы скептически относился к Украине, сообщил Politico со ссылкой на главного политического советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь перехватили 17 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. 13 БПЛА было уничтожено над Калужской областью, три — над Брянской и один — над территорией Московского региона.

8:01

Сегодня 1343-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

«Прокапаешься и все пройдет». Почему настоящие врачи против капельниц?
Трансфузиолог Трахтман: эффективность капельниц для профилактики не подтверждена
«Вонь еще два дня не проходила». 30 лет назад в Баку произошла крупнейшая катастрофа в истории метро
30 лет назад пожар в метро Баку унес жизни большее 280 человек
Новый премьер Японии выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
В Европе заговорили о «решающей зиме» для Украины
В России прекратили выпускать седан Evolute i-Pro
В подполье сообщили об ударе по «модному» спецназу ВСУ в Полтавской области
«Оккультизм и темные силы»: в России придумали аналог Хэллоуину
Москвич, игнорирующий ПДД, не выжил в жесткой аварии
«Я охренела!»: Меньшова обвинила в цинизме создателей сериала «Москва слезам не верит»
Обвиняемый в убийстве экс-премьера Японии признал свою вину
Россияне пригласили знакомого в кафе, чтобы избить ради вымогательства 2 млн рублей
Россиянам пообещали повышенные выплаты во второй половине ноября
В Госдуме анонсировали нечто более «неуязвимое», чем «Буревестник»
МЧС России зафиксировало шесть афтершоков на Камчатке
«Просто аккуратнее нужно быть»: Роднина о попытке похитить Мостового
Премьер Японии сделала Трампу символический подарок
На Украине захотели демилитаризации Приднестровья
Названы самые продаваемые премиальные автомобили в России
В Тыве пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся
Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Алма-Ате
Президент Мозамбика рассказал о планах в рамках возможного визита в Россию
Россияне готовы переплачивать за «хорошую репутацию» товара
Звезда «Папиных дочек» посмеялся над падчерицей после обвинений в насилии
Экс-глава МИД Австрии заявила, что республика ежедневно нарушает нейтралитет
Малкин превзошел достижение Овечкина, установив рекорд НХЛ XXI века
В Южно-Сахалинске засняли загадочную вспышку, после которой пропал свет
Авиакомпания «Ангара» может заплатить более полумиллиона за ущерб лесу
В Турции четыре здания оказались разрушены в результате землетрясения
В России завели уголовное дело против журналиста Катаева
Гоблин призвал вернуть советскую школьную программу
Завтра будет дороже: пять признаков роста цен на квартиры
Россиянам объяснили, как выбрать квартиру в столичных новостройках
От чирлидерши до короны: 23-летняя Одри Экерт стала «Мисс США»
Угостил конвоира пивом и дал 5000 рублей: как дезертир убежал от военной полиции в Казани
Дезертир из Набережных Челнов самостоятельно сдался полиции
28 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 28 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Летающий Чернобыль»: как в мире отреагировали на испытания новой ракеты «Буревестник»
МИД РФ: испытание «Буревестника» прошло в соответствии с обязательствами
«Все хотели быть принцессами, а я — медицинским работником»
Медсестра, протезист и лабораторный техник о сложных пациентах и высоком заработке
«Горькое удовлетворение»: Туск «разрешил» Украине атаковать объекты России в Европе
Туск заявил, что Украина может атаковать российские объекты в Европе
Обогатил дочерей и сожительницу: ГП подала третий иск по изъятию активов миллиардера Струкова
Генпрокуратура нашла активы экс-главы ЮГК Струкова, оформленные на родню
