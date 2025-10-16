Обсуждается возможность введения «режима тишины» для ремонта ЛЭП на ЗАЭС

В настоящее время обсуждается возможность введения так называемого «времени тишины» для ремонта ЛЭП, обеспечивающих внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС. Об этом сообщил журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит РИА Новости.

«...оно (время — прим. ред.) должно быть достаточно длительным для проведения работ как на «Днепровской», так и на линии «Ферросплавная», которая находится под контролем ВСУ», — подчеркнул он.

По словам Лихачева, это очень непростое решение, которое требует зеркальности с украинской стороны. В переговорах по данному вопросу участвует МИД РФ, Минобороны России и «Росатом». МАГАТЭ в лице гендиректора Рафаэля Гросси взяло на себя функции посредника, уточнил он.

Лихачев подчеркнул, что объем работы достаточно большой, а ориентировочно решение по ремонту на ЗАЭС могут принять в пятницу, 17 октября.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее стало известно о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС.