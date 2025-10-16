На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обсуждается возможность введения «режима тишины» для ремонта ЛЭП на ЗАЭС

Лихачев: обсуждается вопрос о ремонте ЛЭП на ЗАЭС
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

В настоящее время обсуждается возможность введения так называемого «времени тишины» для ремонта ЛЭП, обеспечивающих внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС. Об этом сообщил журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, его слова приводит РИА Новости.

«...оно (время — прим. ред.) должно быть достаточно длительным для проведения работ как на «Днепровской», так и на линии «Ферросплавная», которая находится под контролем ВСУ», — подчеркнул он.

По словам Лихачева, это очень непростое решение, которое требует зеркальности с украинской стороны. В переговорах по данному вопросу участвует МИД РФ, Минобороны России и «Росатом». МАГАТЭ в лице гендиректора Рафаэля Гросси взяло на себя функции посредника, уточнил он.

Лихачев подчеркнул, что объем работы достаточно большой, а ориентировочно решение по ремонту на ЗАЭС могут принять в пятницу, 17 октября.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее стало известно о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами