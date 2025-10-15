«Там сидят умные люди»: Лавров заявил, что Россия не хочет портить отношения с США

Российско-американский саммит на Аляске не был дипломатическим прорывом, это была попытка понять друг друга, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, предложенная на переговорах концепция урегулирования конфликта Москвы и Киева не утратила актуальности, хотя страны Евросоюза делают все для изменения курса США по этому вопросу.

Европа затягивает решение конфликта

На саммите на Аляске 15 августа Россия и США достигли понимания по украинскому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

«Исходим из того, что концептуально там было взаимное понимание. О том, как это понимание может быть претворено в практические дела «на земле», тоже говорили. Четко изложили, как мы это видим. Президент Трамп сказал, что ему нужно посоветоваться с союзниками. Процесс консультаций, видимо, продолжается», — сказал Лавров.

По его словам, союзники по НАТО давят на американского лидера и «пытаются воспользоваться тем, что Трамп по характеру хочет как можно быстрее достигать решений». Чтобы изменить его позицию, они стремятся «всячески затягивать» процесс урегулирования, желая «убедить его, что это не Зеленский с Европой дурака валяют, а президент Путин не хочет мира».

«Европа хочет это поскорее и понадежнее сделать «войной Трампа», — сказал Лавров.

По его мнению, американский лидер и его политическая команда — единственные представители западного мира, которые были готовы обсуждать первопричины конфликта не только на словах, но и пытаясь «внедриться в суть этих первопричин». Среди которых Лавров выделил две основные: стремление втянуть Украину в НАТО и «судьба людей на землях, которые осваивали русские, и которые сейчас хотели отдать нацистам».

В ответ на слова Лаврова о том, что Россия все еще «ждет реакции» от США по итогам саммита, журналисты возразили: «Реакция есть. Он грозит поставить «Томагавки». Лавров с этим не согласился , пояснив, что «это не ответ на ту концепцию».

«Никакие его [Трампа] заявления про «Томагавки» никак не затрагивают того, что концептуально обсуждалось на Аляске», — отметил глава МИД РФ.

По его словам, Россия «верна» итогам переговоров в Анкоридже. При этом Лавров посетовал на почти беспардонные ультиматумы, которые публично Зеленский и некоторые европейцы выдвигают в адрес Трампа и его команды.

Обратив внимание на заявления Трампа о том, что он не хочет эскалации конфликта, Лавров пояснил, что в случае, если поставки американских дальнобойных ракет на Украину все же станут реальностью, это «просто нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выходу из того совершенно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией Байдена».

«Мы не запрашивали встречу, чтобы убеждать администрацию США в том, что это очень опасный шаг. Исходим из того, что там сидят умные и опытные люди, которые сами все прекрасно понимают, поскольку это переведет ситуацию в совершенно другую плоскость. Никто из знающих людей не отрицает, что управлять такими системами могут только военнослужащие страны-производителя», — сказал Лавров.

«Пентагон выполнит свою работу»

Аналогичную позицию по итогам договоренностей на Аляске 12 октября высказал и помощник президента России Юрий Ушаков.

«Если говорить по вопросам урегулирования украинского конфликта, то путеводной звездой являются те договоренности, которые два президента достигли в Анкоридже», — отметил дипломат в интервью «России-1».

В свою очередь, президент США Дональд Трамп 13 октября заявил, что российский лидер Владимир Путин пойдет на урегулирование украинского конфликта.

«Я действительно считаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует. Но мы все равно будем действовать. А если он не урегулирует — для него это плохо кончится», — заявил глава Белого дома в беседе с журналистами.

При этом Трамп не исключил поставок дальнобойных ракет киевским властям. «Возможно, я скажу [президенту России Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им [Украине] ракеты Tomahawk», — подчеркнул президент США.