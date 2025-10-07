Песков рассказал, готовилась ли встреча Путина с Зеленским. И передаст ли Арестович РФ земли

Кремль опроверг заявление Арестовича о встрече Путина и Зеленского в 2022 году

Кремль не подтвердил заявление Алексея Арестовича о планировавшейся встрече президентов России и Украины в Стамбуле в апреле 2022 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о таких планах, и напомнил, что последняя встреча лидеров состоялась в 2019 году в Париже. Экс-советник главы офиса президента Украины в интервью Ксении Собчак утверждал, что встреча была сорвана после вмешательства британского премьера Бориса Джонсона.

В Кремле не подтвердили заявление бывшего советника главы офиса президента Украины, что в апреле 2022 года в Стамбуле должна была пройти встреча Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

«Мне, честно говоря, неизвестно о том, чтобы планировалась встреча», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также напомнил, что в последний раз Путин и Зеленский встречались 9 декабря 2019 года в Елисейском дворце в Париже в рамках «нормандского саммита». Комментируя слова Арестовича о намерении передать России четыре региона и Крым в случае его избрания президентом, Дмитрий Песков отметил, что экс-советник не обладает какими-либо полномочиями как представитель власти Украины.

«Сейчас вряд ли Арестович способен как-то отражать точку зрения киевского режима, он, собственно, этого не делает. Мы занимаемся конкретными делами», — подчеркнул представитель Кремля.

Встреча в Стамбуле

Накануне Алексей Арестович дал интервью Ксении Собчак, в котором заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский могли встретиться в апреле 2022 года. Арестович утверждает, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле должны были привести к встрече президентов двух стран 9 апреля, и к этому событию якобы был готов проект мирного соглашения.

«Я просто знал сроки, находясь в переговорной группе. Я точно знал, что они девятого встречаются, уже решено было полностью», — утверждает он.

Однако, утверждает Арестович, после ряда успешных операций ВСУ британский премьер Борис Джонсон убедил украинское руководство отказаться от переговоров и продолжать конфликт. По словам экс-советника главы офиса президента Украины, США и Великобритания пообещали Киеву увеличение военной поддержки ВСУ.

Что получит Россия

В интервью Ксении Собчак экс-советник также рассказал, как бы разрешил конфликт с Россией.

«Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими. Отдаю на условиях, как ФРГ и ГДР. Будет длящееся мирное соглашение, не договор», — пояснил он.

Арестович добавил, что Украина бы отвела войска с этих территорий, чтобы заключить длительное мирное соглашение и перестроить систему взаимоотношений с Россией. Он также заявил, что в случае победы на выборах президента Украины сразу поедет «на стрелку в Москву» с Владимиром Путиным, чтобы подвести итоги отношений двух стран и установить причины конфликта.

Также Алексей Арестович сообщил Ксении Собчак, что готов принять участие в дебатах с российским философом Александром Дугиным, который ранее заявил, что причину конфликта Украины и России надо искать в крещении Руси 988 года.

7 октября стало известно, что Арестович был объявлен в розыск в России. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на базу данных МВД. Уточняется, что он разыскивается по уголовной статье, однако ее номер не раскрывается.

Ранее против Арестовича были возбуждены дела по статьям о распространении ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В сентябре 2023 года бывший советник офиса президента Украины был объявлен в федеральный розыск в России, а два месяца спустя — в международный.

В начале 2024-го Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Арестовича по делам о призывах к терроризму и распространении недостоверных сведений о российской армии.

Он покинул свой пост после заявления, что дом в Днепре 14 января 2023 года якобы разрушила сбитая украинская ракета. Позже Арестович извинился, назвав слова ошибкой. Несмотря на это, в 2025 году Владимир Зеленский ввел против него санкции на 10 лет.