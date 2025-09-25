Экс-нардеп объяснил слова Зеленского о готовности покинуть пост после окончания СВО

Заявление президента Владимира Зеленского о том, что он готов после окончания конфликта провести выборы, говорит лишь о том, что он признал свой неминуемый провал на них. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«Зеленский уже не сможет представить себя военным героем, потому что его позиция и высказывания были слишком непоследовательными. Во время выборов он говорил, что идет только на один срок, а в итоге это превратилось в бесконечную попытку сохранить власть. На самом деле Зеленский сейчас вынужден просто признать факт того, что выиграть любые честные выборы он не сможет», — сказал экс-нардеп.

Он напомнил, что у администрации Зеленского была идея провести выборы, не отменяя военного положения, но, по всей видимости, они пришли к выводу, что это будет бесполезно, так как такие выборы никто не признает.

«Вообще условий, чтобы провести честные демократические выборы, на Украине на сегодняшний день нет. Очевидно только желание Зеленского сохранить за собой пост президента, так как это для него важно с точки зрения гарантий личной безопасности. Но вот эти заявления — это уже какая-то стадия принятия, как мне кажется», — заключил Килинкаров.

Портал Axios сообщил, что Владимир Зеленский выразил готовность покинуть пост главы государства после окончания вооруженного конфликта с РФ. Украинский лидер также допустил возможность проведения выборов до завершения боевых действий. По его словам, голосование можно было бы провести в случае введения режима прекращения огня.

