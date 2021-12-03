Полиция Чехии задержала противника локдауна, который пришел убивать и.о. премьера Бабиша

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш сообщил, что на него хотел напасть противник ужесточения мер против распространения коронавирусной инфекции. По словам Бабиша, злоумышленник пришел в канцелярию чешского правительства с ножом и пистолетом. Полиция предотвратила покушение и задержала его.

Бабиш рассказал о попытке покушения во время брифинга, отвечая на поступивший из соцсетей вопрос. Молодой человек с использованием нецензурных выражений поинтересовался у премьера, когда в республике прекратят ужесточать ограничения. В противном случае, заявил он, люди вскоре начнут убивать членов правительства.

«Конечно, люди нам угрожают, также, как угрожаете вы. Один такой парень приходил сюда вчера и хотел напасть на меня, у него были с собой нож и пистолет. <…> Такое тоже происходит»,

— отреагировал Бабиш. В качестве доказательства своих слов он показал фото оружия, которое отобрали у злоумышленника.

Премьер уточнил, что полиция задержала подозрительного мужчину на проходной канцелярии. Официальный представитель правительства Чехии Яна Адамцова пояснила, что он привлек внимание из-за своего «подозрительного и агрессивного поведения».

Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик подтвердил инцидент. Он отметил, что пока не может сказать, пришел мужчина с настоящим оружием или принес муляжи. «Мы знаем о нем, мы задокументировали его [случай], и пражская полиция проверяет его», — сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбанский.

Более подробную информацию полиция обещала предоставить в пятницу.

Бабиш не впервые сталкивается с угрозами. В конце февраля премьер рассказывал, что один человек хотел застрелить его вместе с семьей. По словам политика, его преследователю также не понравилось ужесточение в Чехии коронавирусных ограничений. О возникшей опасности узнала полиция, дом премьера взяли под усиленную охрану. Жена Бабиша на всякий случай выехала за пределы Чехии.

В итоге подозреваемого задержали в Испании, им оказался 39-летний Лукаш Брахачек. Интерпол передал Брахачека Чехии, где его обвинили в шантаже. После этого подозреваемый написал Бабишу два письма с извинениями, премьер принял их. В конце мая пражский суд приговорил мужчину к двум годам условно с четырехлетним испытательным сроком, во время которого Брахачек должен пройти курс психиатрической поддержки.

Чрезвычайное положение, которое вызвало новую волну негодования в Чехии, власти страны ввели 26 ноября. Оно продлится 30 дней. Во время режима ЧП власти могут применять меры, на которые у них нет прав в обычное время. Например, ограничивать перемещение людей или численность публичных собраний.

Чешское правительство с началом режима чрезвычайного положения уже пошло на ряд непопулярных шагов. В республике запрещена ночная работа ресторанов, баров и клубов, закрыты рождественские рынки, культурные и спортивные мероприятия могут собирать не более тысячи посетителей.

До этого в Чехии запретили невакцинированным и непереболевшим посещать общепит, музеи, кино, заведения сферы услуг.

На ужесточение ограничений повлияло ухудшение ситуации с распространением коронавируса. По количеству новых зараженных в пересчете на численность населения Чехия вышла на одно из первых мест в Евросоюзе. Общее число заболевших COVID-19 к 3 декабря перевалило за 2 млн человек. Полностью вакцинировались от коронавируса 59,7% населения страны, что ниже среднего показателя по Евросоюзу – 65,8%.

Обстановку усугубляет завоз в Чехию нового штамма коронавируса «омикрона». Власти республики с 27 ноября закрыли въезд для иностранцев, которые ранее посещали некоторые африканские страны, но не успели предотвратить проникновение штамма в страну. Первого зараженного «омикроном» в Чехии выявили 28 ноября. Им стала местная жительница, которая побывала в Намибии, откуда вернулась домой через ЮАР и ОАЭ.

«Омикрон» впервые зарегистрировали в ЮАР 26 ноября, ко 2 декабря его выявили более чем в 25 странах. В России, по данным Роспотребнадзора, штамма пока нет. ВОЗ установила, что эта разновидность коронавируса отличается «беспрецедентным» количеством мутаций. Некоторые из них «вызывают озабоченность». Общий риск, связанный с «омикроном», организация оценила как «очень высокий». По мнению специалистов ВОЗ, «омикрон» может влиять на содержание протеина в организме, из-за чего против него будут хуже работать вакцины. Кроме того, пример ЮАР показал, что этот вариант вируса распространяется быстрее его предшественников.