Пошлины против России и Европа «в аду»: главное из выступления Трампа в ООН

Об украинском конфликте
Президент США Дональд Трамп на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что неустанно работает над прекращением конфликта на Украине. Изначально он полагал, что это «будет самый простой [для урегулирования] конфликт» благодаря его хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным. Однако реальность оказалась сложнее.
«Никогда не знаешь, что произойдет, нас всегда поджидает множество сюрпризов, как хороших, так и плохих», — сказал глава Белого дома.
Трамп в очередной раз выразил уверенность, что военный конфликт не начался бы, если бы он в 2022 году занимал пост президента.
«Единственный вопрос сейчас — сколько еще жизней будет без необходимости потеряно с обеих сторон», — сказал он.
Американский лидер заявил, что, если Москва откажется заключить с Киевом мирную сделку, США введут в действие «очень серьезный и мощный раунд тарифов», к чему уже все готово. Это, по его мнению, поможет быстро остановить боевые действия. При этом европейские страны должны «присоединиться и принять те же самые меры».
Трамп подверг критике Индию и Китай за закупки российских энергоносителей, заявив, что тем самым они финансируют конфликт и способствуют его продолжению.
«Но, что недопустимо, даже страны НАТО не сократили значимо закупки российской энергии и энергопродуктов, о чем я узнал всего две недели назад, и мне это не понравилось. Подумайте только — они финансируют войну против самих себя. Кто вообще о таком слышал?» — сказал Трамп.
Он призвал все европейские страны присоединиться к США в этом вопросе. «Вы находитесь гораздо ближе к конфликту. Между нами [США и РФ] океан, а вы там рядом. Европа должна активизироваться. Нельзя продолжать покупать нефть и газ у России, пока вы ведете с ней борьбу. Это позорно для них [стран ЕС], и, когда я узнал об этом, мне было очень стыдно за них. Могу сказать, что они должны немедленно прекратить все закупки энергии у России. В противном случае мы все теряем много времени», — сказал Трамп.
О ядерном и биологическом оружии
Трамп заявил, что угроза применения ядерного оружия повышает риск уничтожения всего мира — «и не будет никакой Организации Объединенных Наций».
«Биологическое оружие ужасно, а ядерное... Хотите, чтобы разработка ядерного оружия была прекращена?.. Его просто нельзя использовать. Миру буквально может прийти конец, не будет никакой Организации Объединенных Наций, о ней не будет и речи», — сказал американский лидер.
По словам Трампа, США намерены активизировать и возглавить «международные усилия по обеспечению соблюдения Конвенции о биологическом оружии» на базе «системы проверки на основе искусственного интеллекта, которой каждый сможет доверять». Он призвал все страны «присоединиться и раз и навсегда положить конец» разработке биологического и ядерного оружия.
О Европе «в аду»
Трамп подверг критике миграционную политику Евросоюза и заявил, что из-за этого «Европа катится в ад».
«Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах. В Соединенных Штатах мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции. Как только мы начали задерживать и депортировать всех, кто пересекал границу, и высылать нелегалов из США, они просто перестали приезжать», — сказал глава Белого дома.
Отношение Евросоюза к этому вопросу он назвал частью «глобалистской миграционной повестки».
«Пора положить конец провалившемуся эксперименту с открытыми границами. Вам нужно сделать это сейчас. Ваши страны катятся в ад», — сказал Трамп.
О бездействии ООН
Президент США обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов, отметив при этом, что у организации «есть потенциал».
«Похоже, они только и делают, что пишут письма с очень резкими формулировками, а потом никак их не реализуют. Это все пустые слова, а пустые слова не решают проблем», — сказал Трамп.
Трамп выразил сожаление, что ему пришлось заниматься урегулированием военных конфликтов вместо ООН.
«К сожалению, ООН даже не попыталась помочь в этом. Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из [участвующих в них] стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок», — сказал он, подчеркнув, что получил от организации только «плохой эскалатор и плохой телесуфлер».
Об изменении климата
Борьбу с изменением климата президент США назвал «величайшим мошенничеством, когда-либо совершенным в мире».
«Нет больше глобального потепления, нет больше глобального похолодания. Все эти прогнозы, сделанные ООН и многими другими, оказались неверными», — сказал он.
По словам Трампа, политические решения по этому поводу «стоили странам целого состояния и не дали им ни единого шанса на успех».
«Если вы не избавитесь от этой зеленой аферы, ваша страна потерпит крах», — сказал он.
Аналогичное мнение он выразил по поводу возобновляемой энергетики, заявив, что она слишком дорога и неэффективна.
«Европе предстоит пройти долгий путь, поскольку многие страны находятся на грани уничтожения из-за политики зеленой энергетики», — сказал Трамп.