Пошлины против России и Европа «в аду»: главное из выступления Трампа в ООН

Дональд Трамп выступил в ООН. Его речь длилась около часа — почти в четыре раза больше положенного по регламенту. Американский президент пригрозил России «очень серьезным раундом тарифов» при отказе от мира с Украиной, заявил, что Европа «катится в ад», и назвал изменение климата «величайшим мошенничеством в мире». Главные заявления Трампа — в материале «Газеты.Ru».

Об украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что неустанно работает над прекращением конфликта на Украине. Изначально он полагал, что это «будет самый простой [для урегулирования] конфликт» благодаря его хорошим отношениям с президентом России Владимиром Путиным. Однако реальность оказалась сложнее.

«Никогда не знаешь, что произойдет, нас всегда поджидает множество сюрпризов, как хороших, так и плохих», — сказал глава Белого дома.

Трамп в очередной раз выразил уверенность, что военный конфликт не начался бы, если бы он в 2022 году занимал пост президента.

«Единственный вопрос сейчас — сколько еще жизней будет без необходимости потеряно с обеих сторон», — сказал он.

Американский лидер заявил, что, если Москва откажется заключить с Киевом мирную сделку, США введут в действие «очень серьезный и мощный раунд тарифов», к чему уже все готово. Это, по его мнению, поможет быстро остановить боевые действия. При этом европейские страны должны «присоединиться и принять те же самые меры».

Трамп подверг критике Индию и Китай за закупки российских энергоносителей, заявив, что тем самым они финансируют конфликт и способствуют его продолжению.

«Но, что недопустимо, даже страны НАТО не сократили значимо закупки российской энергии и энергопродуктов , о чем я узнал всего две недели назад, и мне это не понравилось. Подумайте только — они финансируют войну против самих себя . Кто вообще о таком слышал?» — сказал Трамп.

Он призвал все европейские страны присоединиться к США в этом вопросе. «Вы находитесь гораздо ближе к конфликту. Между нами [США и РФ] океан, а вы там рядом. Европа должна активизироваться. Нельзя продолжать покупать нефть и газ у России, пока вы ведете с ней борьбу. Это позорно для них [стран ЕС], и, когда я узнал об этом, мне было очень стыдно за них. Могу сказать, что они должны немедленно прекратить все закупки энергии у России. В противном случае мы все теряем много времени», — сказал Трамп.

О ядерном и биологическом оружии

Трамп заявил, что угроза применения ядерного оружия повышает риск уничтожения всего мира — «и не будет никакой Организации Объединенных Наций».

«Биологическое оружие ужасно, а ядерное... Хотите, чтобы разработка ядерного оружия была прекращена?.. Его просто нельзя использовать. Миру буквально может прийти конец, не будет никакой Организации Объединенных Наций, о ней не будет и речи», — сказал американский лидер.

По словам Трампа, США намерены активизировать и возглавить «международные усилия по обеспечению соблюдения Конвенции о биологическом оружии» на базе «системы проверки на основе искусственного интеллекта, которой каждый сможет доверять». Он призвал все страны «присоединиться и раз и навсегда положить конец» разработке биологического и ядерного оружия.

О Европе «в аду»

Трамп подверг критике миграционную политику Евросоюза и заявил, что из-за этого «Европа катится в ад».

«Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах. В Соединенных Штатах мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции. Как только мы начали задерживать и депортировать всех, кто пересекал границу, и высылать нелегалов из США, они просто перестали приезжать», — сказал глава Белого дома.

Отношение Евросоюза к этому вопросу он назвал частью «глобалистской миграционной повестки».

«Пора положить конец провалившемуся эксперименту с открытыми границами. Вам нужно сделать это сейчас. Ваши страны катятся в ад», — сказал Трамп.

О бездействии ООН

Президент США обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов, отметив при этом, что у организации «есть потенциал».

«Похоже, они только и делают, что пишут письма с очень резкими формулировками, а потом никак их не реализуют. Это все пустые слова, а пустые слова не решают проблем», — сказал Трамп.

Трамп выразил сожаление, что ему пришлось заниматься урегулированием военных конфликтов вместо ООН .

«К сожалению, ООН даже не попыталась помочь в этом. Я разрешил семь войн, имел дело с лидерами каждой из [участвующих в них] стран, но мне ни разу даже не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделок», — сказал он, подчеркнув, что получил от организации только «плохой эскалатор и плохой телесуфлер».

Об изменении климата

Борьбу с изменением климата президент США назвал «величайшим мошенничеством, когда-либо совершенным в мире».

«Нет больше глобального потепления, нет больше глобального похолодания. Все эти прогнозы, сделанные ООН и многими другими, оказались неверными», — сказал он.

По словам Трампа, политические решения по этому поводу «стоили странам целого состояния и не дали им ни единого шанса на успех».

«Если вы не избавитесь от этой зеленой аферы, ваша страна потерпит крах», — сказал он.

Аналогичное мнение он выразил по поводу возобновляемой энергетики, заявив, что она слишком дорога и неэффективна.

«Европе предстоит пройти долгий путь, поскольку многие страны находятся на грани уничтожения из-за политики зеленой энергетики», — сказал Трамп.