Над Россией уничтожили 114 БПЛА. Военная операция, день 1307-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1307-й день
Александр Полегенько/ТАСС
Ночью средства ПВО уничтожили 114 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Белгородской, Ростовской, Астраханской, Брянской, Ярославской, Волгоградской, Курской и Воронежской областями, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей. Аэропорт Волгограда временно ограничил работу, уточнили в Росавиации. ВСУ не удалось деблокировать боевые группы двух бригад, окруженных у Синельниково на Харьковском направлении, выяснило РИА Новости. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:59

Призывы к созданию бесполетной зоны над Украиной являются прямым подстрекательством к военному столкновению НАТО и России, считает посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. Дипломат отметил, что «наиболее горячие головы» призывают не ограничиваться мониторингом ситуации в воздухе и на земле на восточных рубежах альянса, но и сбивать над Украиной натовскими силами российские беспилотники.

08:55

Футболиста тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

08:52

Четверо пострадавших при атаке беспилотника в Крыму находятся в тяжелом состоянии, двое — в реанимации, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

08:34

08:30

Украинские власти рассматривают предоставить господдержку украинцам, вернувшимся из Польши после отмены там выплат для неработающих беженцев, заявила замглавы офиса украинского президента Ирина Верещук. По ее словам, украинцам помогут вернуться из-за границы, предоставят временное жилье, медицинскую и гуманитарную поддержку.

08:17

БПЛА сдетонировал возле здания городской администрации в Белгороде, пострадали женщина и мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08:13

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу, уточнили в Росавиации.

08:07

ВСУ не удалось деблокировать боевые группы двух бригад, окруженных у Синельниково на Харьковском направлении, выяснило РИА Новости.

08:03

⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 114 украинских беспилотника: по 25 над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 над Белгородской областью, 13 над Астраханской, десять над Крымом, семь над Брянской областью, пять над акваторией Азовского моря, по три над Ярославской и Волгоградской областями, два над акваторией Черного моря, по одному над Курской и Воронежской областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1307-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

