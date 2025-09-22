Над Россией уничтожили 114 БПЛА. Военная операция, день 1307-й

Призывы к созданию бесполетной зоны над Украиной являются прямым подстрекательством к военному столкновению НАТО и России, считает посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. Дипломат отметил, что «наиболее горячие головы» призывают не ограничиваться мониторингом ситуации в воздухе и на земле на восточных рубежах альянса, но и сбивать над Украиной натовскими силами российские беспилотники.
Четверо пострадавших при атаке беспилотника в Крыму находятся в тяжелом состоянии, двое — в реанимации, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Украинские власти рассматривают предоставить господдержку украинцам, вернувшимся из Польши после отмены там выплат для неработающих беженцев, заявила замглавы офиса украинского президента Ирина Верещук. По ее словам, украинцам помогут вернуться из-за границы, предоставят временное жилье, медицинскую и гуманитарную поддержку.
БПЛА сдетонировал возле здания городской администрации в Белгороде, пострадали женщина и мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
ВСУ не удалось деблокировать боевые группы двух бригад, окруженных у Синельниково на Харьковском направлении, выяснило РИА Новости.
⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 114 украинских беспилотника: по 25 над Ростовской областью и Краснодарским краем, 19 над Белгородской областью, 13 над Астраханской, десять над Крымом, семь над Брянской областью, пять над акваторией Азовского моря, по три над Ярославской и Волгоградской областями, два над акваторией Черного моря, по одному над Курской и Воронежской областями.