На СВО не отправят, повестку пришлют через «Госуслуги». Что известно об осеннем призыве?

Осенний призыв в России стартует 1 октября. Новобранцам отправят электронные повестки через «Госуслуги», но и от бумажных носителей военкоматы пока не отказываются. С момента публикации повестки в едином реестре призывнику ограничат выезд из страны, а в случае неявки в военкомат в течение 20 дней — запретят водить машину и распоряжаться имуществом. В зону СВО, по заявлению Генштаба, срочников не отправят, а решение об отправке в часть теперь будет действовать год. Главное о призыве — в материале «Газеты.Ru».

Призывников, которых отправят служить в российскую армию в рамках осенней кампании, не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции (СВО). Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге.

«Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Вице-адмирал обратил внимание, что мероприятия осеннего призыва 2025 года, как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением СВО. Все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории России, подчеркнул он. Число новобранцев пока не раскрывается.

Не менее трети призывников поедут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с которой по окончании обучения будут направлены в войска, пишет ТАСС. Кроме того, будет продолжена практика формирования научно-производственных подразделений и спортивных рот.

Осенняя призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря, кроме отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий — там она продлится с 1 ноября по 31 декабря. Отправка призывников со сборных пунктов запланирована с 15 октября. Срок службы — 12 месяцев.

«Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки военной службы по призыву, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания», — заверил Цимлянский.

Электронные повестки

В ходе осеннего призыва для оповещения призывников будут применяться электронные повестки, уведомления будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах» .

«Уведомления о направлении электронной повестки, о применении и отмене временных ограничительных мер направляются гражданину в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. Однако от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы», — отметил Цимлянский.

В случае неявки призывников без уважительной причины в течение 20 дней к ним будут применять «временные ограничительные меры», направленные на обеспечение явки, в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности», уточнил вице-адмирал. В их числе — запреты на распоряжение имуществом, оформление кредитов, управление автомобилем и его регистрацию, а также на оформление самозанятости и ИП. Кроме того, со дня размещения повестки в едином реестре гражданину запрещается выезд из России .

Помимо этого, военкоматы будут использовать государственную информационную систему «Единый реестр воинского учета» — базу данных россиян, подлежащих воинскому учету.

«Это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу предоставлять без личной явки призывников», — объяснил Цимлянский.

Обновленные правила призыва

Особенностью осеннего призыва в российскую армию в 2025 году стало то, что он действует в течение года , сообщил Цимлянский. Теперь решение об отправке в часть будет действовать две призывные кампании.

В конце августа правительство России скорректировало правила призыва на военную службу. Согласно постановлению кабмина, если призывника по какой-то причине не направили в часть в период осеннего или весеннего призыва, это смогут сделать в следующую кампанию в течение года с момента принятия решения.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит это требование.

Кроме того, обновленные правила разрешают направлять призывнику повестки для уточнения данных. В свою очередь призывник сможет уведомлять военкомат о каких-либо изменениях, в частности, о появлении оснований для отсрочки от прохождения срочной службы.