Новый вид контракта с ВСУ для молодых людей 18–24 лет подписали менее 500 человек за два месяца действия проекта «Контракт 18–24», сообщил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса. По его словам, многие потенциальные добровольцы отказались от службы, надеясь на скорое завершение конфликта. Программу для привлечения в ВСУ мужчин младше мобилизационного возраста запустили в феврале, а в марте ее пообещали расширить, распространив на Нацгвардию и пограничные войска.

Через два месяца после введения на Украине контрактов на службу в армии для граждан 18–24 лет их подписали менее 500 человек. Об этом заявил замглавы офиса президента Павел Палиса.

«Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много», — приводит его слова издание «Страна.ua».

По мнению украинского чиновника, такая ситуация объясняется большим количеством ожидающих скорого завершения конфликта.

«Человек на словах согласился, но до подписания не дошло. Где-то родители влияют, где-то подумали: «Тут скоро будет мир — дружба — помидоры, не надо», разные причины бывают», — посетовал Палиса.

На фоне неудач в ходе привлечения новых контрактников в Киеве прогнозируют новое наступление ВС РФ. Палиса, в частности, говорил, что в апреле-мае российская армия усилит наступательные действия в зоне СВО, особенно на Покровском направлении. В начале апреля он обращал внимание на наращивание российской группировки в зоне боевых действий.

По оценкам украинского чиновника, российское командование может довести численность войск до 150 тысяч военнослужащих, что эквивалентно созданию 15 новых мотострелковых соединений. Эти меры, по его мнению, связаны с подготовкой к масштабному наступлению.

Контракт за привилегии

Программа «Контракт 18–24» была запущена на Украине в феврале 2025 года. Она предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации (которая в стране начинается с 25 лет). Участники программы получают значительные финансовые выплаты и дополнительные льготы.

Согласно условиям контракта, военнослужащим гарантируется единовременная выплата в размере 200 тыс. гривен (около 400 тыс. рублей) с последующим перечислением оставшейся части суммы в течение службы. Общий размер вознаграждения достигает 1 млн гривен (примерно 2 млн рублей). Ежемесячное довольствие составляет до 120 тыс. гривен (240 тыс. рублей).

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Помимо денежных выплат, участникам программы предоставляют льготы, включая «беспроцентную» ипотеку, бесплатное образование и медицинское обслуживание, а также возможность выезда за границу после года службы. После завершения контракта молодые люди освобождаются от мобилизации на 12 месяцев.

Такое количество льгот, направленное на привлечение новых контрактников, вызвало недовольство среди тех, кто уже служит в ВСУ . Эта инициатива фактически обесценивает усилия добровольцев, которые вступили в ряды украинской армии в 2022 году, считают военные-ветераны.

Военнослужащие рассказали «Стране.ua», что такие меры демотивируют уже мобилизованных и могут привести к созданию опасного прецедента армейской дискриминации. Бойцы, которых цитирует «Страна», считают, что условия нового контракта «правильные», но должны распространяться на всех, а не только на новобранцев.

25 марта президент Украины Владимир Зеленский объявил о расширении программы, и сообщил, что в ее рамках можно будет служить в Национальной гвардии и пограничных подразделениях.

Издание «Телеграф» писало, что украинское минобороны рекламирует проект необычными способами: ведомство распространило плакаты и ролики в TikTok, где подсчитывает, сколько можно купить лет подписки на Netflix или чизбургеров на 1 млн гривен, а также перевело итоговую сумму выплат в робуксы — валюту платформы для создания игр Roblox. Такая реклама вызвала критику пользователей, отметило издание.