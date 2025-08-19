«Пропорционально» обменяться землей: что известно о позиции Зеленского по уступкам Донбасса?

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, 18 августа 2025 года

WSJ: Зеленский сразу не отверг идею обмена территориями на переговорах с Трампом

WSJ сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Трампом и европейцами сразу не отверг возможность территориальных уступок и допустил возможность «пропорциональных обменов». При этом другие СМИ рассказали, что Киев не согласен сдавать территории и отказывается от предложения Путина заморозить линии фронта в других регионах в обмен на вывод войск из Донбасса. Что в Европе думают о сдаче территорий и почему Вашингтон недоволен позицией Украины — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом и европейскими лидерами не отверг сразу идею о территориальных уступках Киева. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, украинский лидер заявил, что может рассмотреть возможность «пропорциональных обменов».

При этом Зеленский также подчеркнул, что будет трудно перемещать население и обойти конституционные запреты Украины на сдачу территорий.

В то же время британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на документ украинского правительства сообщила, что Киев не примет соглашений, подразумевающих территориальные уступки. Кроме этого, Украина также отвергает предложения президента РФ Владимира Путина о заморозке линии фронта в других регионах в обмен на вывод ВСУ с территории Донбасса.

«В документе говорится, что «прочный мир должен основываться не на уступках и подарках Путину, а на устойчивой системе безопасности, которая предотвратит будущую агрессию», — уточнило издание.

Однако на самой встрече, как утверждает FT, вопрос территорий не обсуждался. Европейский чиновник, на которого ссылается издание, заявил, что лидеры ЕС были рады словам Трампа о том, что это «дело Украины».

Сам президент Украины по итогам встречи заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом.

Что говорят в Европе?

Европейские лидеры выступили против территориальных уступок со стороны Киева. WSJ отметила, что, иллюстрируя Дональду Трампу степень территориальных потерь Украины, они сравнили требование Москвы уступить весь Донбасс с просьбой к Вашингтону отдать родной штат президента США. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украину нельзя принуждать к этому шагу, и сравнил сдачу территорий с отказом США от Флориды.

«В ходе закрытой встречи президент Финляндии Александр Стубб назвал восточноукраинские города Краматорск и Славянск «бастионом против гуннов», и, по словам официальных лиц, это описание, по-видимому, произвело впечатление на Трампа», — рассказала газета.

При этом Мерц отметил, что встреча в Белом доме превзошла его ожидания, и счел позитивным тот факт, что Вашингтон, как и Брюссель, готов предоставить Украине гарантии безопасности.

FT также пишет, что встреча Трампа, Зеленского и европейцев прошла лучше, чем многие ожидали. Однако лидеры ЕС и Киев намерены оттягивать заключение мирного соглашения, чтобы проработать детали и избежать невыгодного для себя исхода .

«В то время как Трамп хочет заключить сделку — любую сделку — как можно скорее, Киев и его сторонники захотят выиграть время», — говорится в публикации.

Трамп назвал переговоры в Белом доме «очень хорошими». Следующий шаг — встреча Зеленского с Путиным Президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме... 19 августа 07:14

Издание отмечает, что Европа выступает против того, чтобы идея передачи Киевом территории стала предпосылкой для заключения сделки между РФ и Украиной. Вместо этого лидеры стран ЕС хотят сосредоточиться на гарантиях безопасности.

Вашингтон недоволен

В Вашингтоне, впрочем, позицией Украины недовольны. Как сообщила газета Politico, американские власти рассматривают предложение России об отказе Киева от Донбасса как козырь, который США удалось выиграть для Украины.

По словам американского чиновника, в администрации Трампа считают, что Украины должен отказаться от этой земли, «поскольку она все равно ее потеряет, и тогда у нее больше не будет козырей».