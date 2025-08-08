«Мы не самоубийцы». Лукашенко — о ядерном оружии, выборах и Украине

Лукашенко заявил, что не планирует идти на новый срок

Александр Лукашенко в интервью журналу Time заявил, что не собирается баллотироваться на новый срок. Также, отвечая на вопрос о возможном преемнике, он категорически отверг версию о передаче власти своему младшему сыну Николаю. Он также высказался об украинском конфликте, Дональде Трампе и отношениях с Россией.

Последний срок?

Александр Лукашенко дал интервью американскому журналу Time, в котором заявил, что не собирается выдвигаться на новый президентский срок.

«Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую», — сказал он.

Лукашенко также заверил, что его сын Николай не рассматривается в качестве возможного преемника на посту президента Белоруссии.

«Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим», — сказал Лукашенко.

Он допустил, что следующий президент республики может проводить иную политику, но если она будет приводить не к революционным изменениям.

«Только сразу пускай ничего не ломает, <...> А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ради бога», — добавил президент Белоруссии.

Полномочия Лукашенко истекают в 2030-м. Он возглавляет страну с 1994 года.

Отвод войск от границ

Лукашенко также объяснил, почему Белоруссия отвела войска от западных границ при подготовке совместных с Россией учений «Запад-2025».

«Мы преследовали одну цель — не дать вам возможность нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Это глупость полная», — сказал президент республики.

Он отметил, что учения перенесли по его решению.

«Поляки, литовцы, латыши — они до бешенства доходят, предупреждают: вот, Сувалкский коридор, на Калининград пройдут, Балтику отрежут, три страны захватят натовские и так далее», — подчеркнул он.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025» запланированы на сентябрь 2025 года.

Переговоры по Украине

Лукашенко также прокомментировал переговорный процесс между США и Россией по Украине. Он сказал, что нынешний подход Дональда Трампа является «неуместным».

«Так не делается это: пришел, сказал, 50 дней дал... Он должен всегда понимать, что его могут послать», — заявил президент.

Белорусский лидер также предложил провести в Минске переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием Киева и Москвы.

«Технические переговоры в этом плане идут на территории Беларуси, под моим контролем. Все-таки мне близки украинцы, близки россияне. Это родные люди. Я хочу, чтобы здесь было все в порядке. И там, где они не могут встречаться друг с другом, между ними работают белорусы», — рассказал Лукашенко.

По его словам, Владимир Путин может согласиться на обсуждаемое в западных СМИ так называемое «воздушное» перемирие, однако только если его одновременно будет выполнять и Украина.

Об отношениях с Россией

Президент Белоруссии подчеркнул, что между Минском и Москвой есть тесные союзнические отношения, которые закреплены в межгосударственных соглашениях.

«Поэтому какие-то западные европейцы и прочие, даже американцы, в наши отношения с Россией пусть не лезут. У нас есть отношения в военной области. Вы это знаете. Начиная от «Орешника», заканчивая ядерным оружием. У нас есть отношения военно-технического характера, экономического (это наш рынок, самый емкий рынок для Беларуси — российский). Мы оттуда закупаем энергоносители — только в России. И так далее. Нам кто-то это заменить может? Нет. Даже с практической точки зрения никто не может, не говоря о юридических наших соглашениях», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в документах Минска и Москвы указано, что нападение на Белоруссию является нападением на Россию, и наоборот.

При этом Лукашенко отверг утверждение о том, что Россия может негативно воспринимать восстановление белорусско-американского взаимодействия на официальном уровне. На это президент Белоруссии заявил, что обсуждение во время переговоров третьих лиц и государств, которые там не присутствуют, исключено в дипломатической практике.

«Мы не договариваемся с американцами за спиной у России», — заключил Лукашенко.

Ядерное оружие

Отвечая на уточняющий вопрос о ядерной доктрине Беларуси, Лукашенко рассказал, что им подписан указ, регламентирующий обращение с ядерным оружием.

«У России достаточно сил, чтобы нас усилить. Мы же готовимся к войне <...> чтобы избежать ее», — уточнил он.

При этом, по словам Лукашенко, применять ядерное оружие не хочет ни он, ни Путин.

«Мы же не самоубийцы. Но <...> если только кто-то переступит нашу границу, мы ответим сразу всем тем оружием, которое у нас есть. Это не запугивание, я просто предупреждаю», — заключил Лукашенко.