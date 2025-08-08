«Указание — не форсировать»: что будет происходить на фронте перед встречей Путина и Трампа

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа ожидается уже на следующей неделе, ключевой темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. По данным СМИ, американская сторона может предложить России заморозку конфликта с фактическим признанием ее территориальных приобретений. Кому выгодно подобное развитие событий и что будет происходить в зоне СВО в преддверии саммита лидеров — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Россия и США договорились о встрече лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам визита в Москву специального посланника американского президента Стива Уиткоффа. Недостатка в прогнозах, чем закончится саммит, пожалуй, нет. Разберемся с некоторыми из них.

По всей видимости, главные вопросы, которые будут вынесены на встречу, уже обсудили во время встречи Путина и Уиткофа в Кремле. Более того, вполне возможно, что предварительное согласие по пунктам повестки дня предстоящего саммита уже достигнуто, и аппараты глав обеих держав сейчас шлифуют формулировки и выносят за скобки те вопросы, договориться по которым предстоит только в ходе личной встречи президентов. Как известно, обычно саммиты глав государств начинаются не с нулевой отметки и не с обсуждения в горячей дискуссии вопросов повестки — на подобные встречи выносятся уже согласованные проекты документов, подготовленные соответствующими рабочими группами .

Позиция России по Украине накануне встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом не менялась. Москва подчеркивает важность неделимости безопасности в Европе и, как следствие, нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее отказа от размещения на своей территории иностранных вооружений, гарантии Киевом прав русскоязычных украинцев и уважения суверенитета РФ над Крымом, Севастополем, республиками Донбасса и областями Новороссии.

Однако утверждать, что спецпосланник Трампа во время встречи в Кремле горячо одобрил и поддержал предложения Москвы именно по такому формату мирного урегулирования и гласно подтвердил полное согласие президента США с требованиями России, — означает на данном этапе несколько выйти за рамки геополитического реализма.

По данным польского интернет-портала Onet.pl, Стив Уиткофф передал Москве следующие предложения администрации Трампа:

соглашение о прекращении огня на Украине, а не о мире;



де-факто признание территориальных приобретений России, решение этого вопроса будет отложено «на 49 или 99 лет»;



снятие большинства санкций против России, а в перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти.

Однако к информации Onet.pl надо относится с изрядной долей скептицизма и осторожности, поскольку первый вопрос, который возникает в этом случае к польскому интернет-порталу: «Откуда дровишки-то? Вы что, там присутствовали? Стив Уиткофф вам позвонил и рассказал о беседе с президентом России?»

И в этом плане можно не сомневаться, что многие и причем самые важные детали встречи Уиткоффа и Путина могут стать известными лишь через долгие годы. Просто такова обычная практика международных отношений.

Несомненно только одно: спецпосланник Трампа привез Путину такие предложения, по которым между сторонами стал возможен консенсус. Благодаря этому стала реальной встреча лидеров обеих стран, и в настоящее время, готовясь к саммиту, администрации обоих президентов работают над согласованием деталей и формулировок в документах, которые будут предлагаться президентам.

Теперь о том, как может измениться оперативно-стратегическая обстановка на переднем крае перед предстоящим саммитом. В настоящее время высказываются прямо противоположные оценки, причем как о существенной интенсификации боевых действий со стороны ВС РФ, так и о возможных контрударах украинской армии.

Однако поскольку встреча Путина и Трампа состоится буквально на следующей неделе, кардинально ситуация на линии боевого соприкосновения за столь короткий срок не изменится. Да и нельзя исключать, что перед предстоящим саммитом военное руководство обеих противоборствующих сторон получило указания никоим образом не форсировать события. Не портить, так сказать, фона предстоящей встречи.

Что касается вопроса о том, кому в настоящее время более выгодно развитие событий хотя бы в духе информации портала Onet.pl, то с какими-либо однозначными оценками ситуации на этом этапе следует воздержаться. Пока ведь неизвестно, что привез в Москву Стив Уиткофф и на основании каких событий произошла столь резкая форсировка встречи президентов США и России, реальность которой до самого недавнего времени была не более чем предположением.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).