На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся на толпу в секторе Газа

В секторе Газа грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся на толпу людей
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В центральной части сектора Газа грузовой автомобиль с гуманитарной помощью опрокинулся на толпу людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу властей полуэксклава.

«Десятки пострадали в среду ночью при попытке получить гумпомощь на фоне катастрофической ситуации в Газе и инициируемого оккупацией хаоса после того, как на них опрокинулся грузовик с продовольствием», - говорится в релизе.

Отмечается, что в аварии не выжили 20 человек. В релизе также говорится о том, что израильские военные намеренно направили грузовик к месту назначения по непригодным для движения дорогам.

В конце марта сообщалось, что палестинцы в секторе Газа столкнулись с голодом из-за решения Израиля заблокировать поставки гуманитарной помощи.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Ранее под Нижним Новгородом легковушка устроила массовое ДТП с тракторами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами