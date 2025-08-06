Грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся на толпу в секторе Газа

В секторе Газа грузовик с гуманитарной помощью опрокинулся на толпу людей

В центральной части сектора Газа грузовой автомобиль с гуманитарной помощью опрокинулся на толпу людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу властей полуэксклава.

«Десятки пострадали в среду ночью при попытке получить гумпомощь на фоне катастрофической ситуации в Газе и инициируемого оккупацией хаоса после того, как на них опрокинулся грузовик с продовольствием», - говорится в релизе.

Отмечается, что в аварии не выжили 20 человек. В релизе также говорится о том, что израильские военные намеренно направили грузовик к месту назначения по непригодным для движения дорогам.

В конце марта сообщалось, что палестинцы в секторе Газа столкнулись с голодом из-за решения Израиля заблокировать поставки гуманитарной помощи.

До этого массовое ДТП произошло на пересечении трассы А107 (малое бетонное кольцо, первая «бетонка») и Егорьевского шоссе. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что большегрузный автомобиль опрокинулся поперек трассы, перекрыв движение в обоих направлениях.

Ранее под Нижним Новгородом легковушка устроила массовое ДТП с тракторами.