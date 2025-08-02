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ХАМАС отказался сложить оружие до окончания израильской оккупации

ХАМАС подтвердил, что не сложит оружие, пока продолжается израильская оккупация
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Hatem Khaled/Reuters

Палестинское движение ХАМАС выпустило заявление, в котором подтвердило, что не намерено разоружаться до тех пор, пока продолжается израильская оккупация и не будут полностью восстановлены права палестинского народа. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте заявления подчеркивается, что право ХАМАС на сопротивление признано международными конвенциями и нормами и что от него нельзя отказаться до тех пор, пока не будут восстановлены национальные права палестинцев, прежде всего право на создание полностью суверенного, независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

30 июля страны, входящие в Лигу арабских государств (ЛАГ), впервые осудили действия палестинского движения ХАМАС и призвали данную группировку отказаться от контроля над сектором Газа. Совместно с Европейским союзом (ЕС) была подписана декларация на конференции Организации Объединенных Наций (ООН). В данном документе содержится призыв к разоружению ХАМАС, передаче власти Палестинской автономии, а также упоминается возможность ввода международных сил в сектор Газа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ХАМАС заявило о готовности возобновить переговоры с Израилем.

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