«Не знаю, беспокоят ли они Путина». Трамп задумался об эффективности санкций

В РФ приедет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Предполагается, что он обсудит с российской стороной, на какие уступки готова пойти Москва, чтобы США не вводили вторичные пошлины для покупателей российской нефти. Дональд Трамп вновь обозначил, что готов ввести санкции, если до 8 августа Россия не добьется успеха в урегулировании конфликта, но отметил, что не знает, «дадут ли они какой-то эффект». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США и РФ уже проводили непубличные переговоры.

Президент США Дональд Трамп анонсировал визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию. Об этом он рассказал журналистам во время пресс-конференции в Белом доме.

«Едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, в Россию»,

— сказал Трамп, передал ТАСС.

Американский лидер не обозначил срок, который Уиткофф проведет в РФ.

«Уиткофф в ближайшие дни прилетит в Москву. Будет вести переговоры о санкциях США. И о том, на какие уступки готова Россия, чтобы этих санкций не было», — написал политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Переговоры идут

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox News Radio 31 июля заявил, что российская и американская стороны непублично общались по поводу завершения конфликта на Украине.

«В начале этой недели, в понедельник или вторник, мы также провели обстоятельный разговор с ними, но не с [президентом России Владимиром] Путиным, а с некоторыми высокопоставленными людьми Путина, в надежде достичь некоторого взаимопонимания в отношении дальнейшего пути, который привел бы к миру. И мы не увидели никакого прогресса в этом вопросе. И я думаю, что именно это беспокоит президента [США Дональда Трампа] больше всего».

По словам Рубио, Россия не показала заинтересованности в прекращении огня и начале переговоров по урегулированию конфликта. В связи с этим Трамп пообещал принять меры, если до 8 августа не будет прогресса в решении конфликта.

«У него есть варианты, как всем известно, наложить санкции на вторичную продажу нефти, вторичные санкции на продажу российской нефти, которая составляет огромную часть их доходов. Есть банковские, секторальные банковские санкции, которые также были бы очень эффективными. И опять же, я думаю, мы надеемся избежать этого и найти способ, которым они смогут остановить боевые действия», — отметил госсекретарь.

Неэффективные санкции

Во время общения с журналистами Трамп также обозначил, что США намерены ввести санкции против России, если Москва не окажет значительного влияния на урегулирование украинского кризиса в течение десяти дней.

«Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его [президента РФ Владимира Путина] санкции. Вы знаете, они знают о санкциях. Я лучше всех знаю о санкциях, пошлинах и всем остальном. Не знаю, будет ли это иметь какой-то эффект, но мы это сделаем», — сказал Трамп.

Президент США также еще раз заметил, что он опечален действиями России на Украине. «Я считаю, что действия России очень печалят... Я считаю, что это отвратительно», — сказал Трамп.

«Найдем выход из пугалок Трампа»: Индия начала отказываться от нефти из РФ после угроз США Государственные НПЗ Индии прекратили покупать российскую нефть после угроз Дональда Трампа ввести пошлины... 31 июля 21:20

14 июля американский президент дал России 50-дневный срок для удовлетворения его требований. Однако 29 июля Трамп неожиданно заявил, что разочарован в России, а затем сократил срок до десяти дней. Он грозится ввести вторичные пошлины в размере 100% для покупателей российской нефти, в этом случае значительно подорожает импорт их товаров в США. Ожидается, что это простимулирует другие страны отказаться от сотрудничества с РФ. Самыми крупными покупателями российской нефти являются Китай, Индия и Бразилия.

По данным Reuters, Индия уже перестала закупать российскую нефть. Ранее посол страны в Великобритании Викрам Дораисвами обозначил, что отказ от российского сырья может привести к остановке экономики Индии. Они потребляют много энергии и экспортируют более 80% своей продукции. Им не выгодно ни отказываться от дешевой нефти, ни прекращать торговлю с США.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь намекнул, что Китай не намерен подчиняться американским ультиматумам, они исходят только из своих национальных интересов:

«Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов. В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем».

США сами сильно зависят от товаров из Китая, производства крупных американских компаний расположены в КНР.

Уиткофф четыре раза приезжал в Россию. 11 февраля он встретился с российским лидером Владимиром Путиным, детали их диалога не разглашают. После этого Уиткофф забрал осужденного американца Марка Фогеля. Затем российская и американские стороны начали активно контактировать на высшем уровне по телефону.

13 марта Уиткофф вновь встретился с Путиным в Москве, а через несколько дней стороны договорились о 30-дневном моратории на удары по энергетике. В апреле Уиткофф приезжал в Россию дважды. Уже в мае РФ и Украина возобновили переговоры об урегулировании конфликта в Стамбуле.