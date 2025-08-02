На Западе заявили, что Трамп сделал первый шаг к ядерной эскалации

Президент США Дональд Трамп сделал первый шаг «по лестнице ядерной эскалации», заявив о переброске атомных подводных лодок. Об этом пишет журналист британской газеты The Daily Telegraph Эдриан Бломфилд.

По словам журналиста, даже во времена холодной войны ни один американский президент не направлял атомные подводные лодки в сторону российских вод. Бломфилд назвал поведение Трампа «балансированием на грани ядерной войны». Своими действиями американский президент поднялся на «первую ступень ядерной войны».

«Это не новый Карибский кризис. Однако это не означает, что действия президента США не несут в себе риск», — подчеркнул Бломфилд.

До этого Трамп говорил, что две американские атомные подводные лодки располагаются ближе к России.

По словам политика, решение о размещении подлодок было принято в связи с тем, что Вашингтон всегда стремится быть наготове. При этом Трамп не стал обозначать их точное местоположение.

В пятницу президент США объявил о решении разместить две атомные подводные лодки (АПЛ) «в соответствующих районах» в ответ на публикации заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об «игре ультиматумов».

Ранее госсекретарь США Рубио усомнился, что слова Медведева о Трампе отражают позицию России.