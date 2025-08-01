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«Иван Константинович — наш земляк». Крым хочет спасти снесенный памятник Айвазовскому

В Крыму заявили о готовности забрать снесенный в Карабахе памятник Айвазовскому
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Памятник Ивану Айвазовскому

Константин Михальчевский/РИА Новости
Памятник Айвазовскому, недавно демонтированный в Карабахе, могут установить в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов назвал Айвазовского «земляком» и осудил «войну с памятниками». Тем временем МИД Азербайджана потребовал от госагентства ТАСС извинений за то, что в материале об Айвазовском карабахский город Ханкенди был назван Степанакертом.

Памятник художнику-маринисту Ивану Айвазовскому, недавно демонтированный в Карабахе, готовы установить в Крыму, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Иван Константинович — наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте.

Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой, на которые нацелились вандалы», – говорится в посте Аксенова в Telegram.

Политик отметил, что такие объекты не следует разрушать, а лучше передавать тем, кто готов их сохранить.

Аксенов подчеркнул также, что творчество Айвазовского оказало влияние не только на российское, но и на мировое культурное наследие.

«Война с памятниками не красит никого, какими бы мотивами подобные действия ни оправдывались. И ни к чему хорошему она не приводит – пример Украины у всех перед глазами», – подчеркнул глава Крыма.

Снос монумента

Памятник Айвазовскому, установленный в городе Ханкенди (бывший Степанакерт) в декабре 2021 года, снесли 29 июля, в день рождения художника. Решение о демонтаже было принято еще два года назад, в 2023 году.

Автор памятника — Салават Щербаков, который также создал памятник воинам-интернационалистам на Поклонной горе в Москве.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Баку следовало проинформировать Москву о своем решении убрать монумент. Действия азербайджанских властей он назвал «деструктивными» и «противоречащими здравому смыслу».

«Действия азербайджанской стороны по демонтажу в Карабахе памятника Айвазовскому <...> вызывают сожаление и глубокое неприятие», — отметил Швыдкой.

Решение снести памятник художнику «не похоже» на поведение президента Азербайджана Ильхама Алиева, у которого должно быть «другое воспитание», заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«То, что сегодня власти Азербайджана идут жестко по пути Украины, уничтожая все наше совместное культурное наследие национального бывшего Советского Союза — это очень плохо. Когда власть борется с памятниками, это власть недолгая, это власть, которая сегодня не отвечает чаяниям и требованиям собственного народа, это власть, которая идет на поводу у западных кураторов.

Сегодня Запад пытается в странах СНГ сеять хаос, раздор, столкнуть всех. И в том числе вот что происходит сегодня в Азербайджане, когда борются с могилами, борются с памятниками. Это очень плохо, это вообще не похоже на Алиева», – отметил он.

Водолацкий напомнил, что Алиев окончил МГИМО в Советском Союзе, поэтому «не должен был это делать, потому что у него другое воспитание, другое наследие».

Где стоял памятник

Российское госагентство ТАСС в заметке о сносе памятника Айвазовскому использовало название «Степанакерт» вместо азербайджанского «Ханкенди» в публикации. Азербайджан призвал агентство извиниться и исправить ошибку, в ином случае в отношении его деятельности в республике «будут приняты соответствующие меры».

Ханкенди был переименован в Степанакерт в 1923 году в честь армянского революционера, руководителя Бакинской коммуны Степана Шаумяна. В 1991-2023 годах город был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. После того как Азербайджан взял населенный пункт под свой контроль, ему вернули название.

В итоге агентство ТАСС сначала изменило заголовок с «В Степанакерте снесли памятник Айвазовскому» на «В Нагорном Карабахе снесли памятник Айвазовскому», а затем сократило до «В Карабахе снесли памятник Айвазовскому».

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