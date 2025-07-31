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В МИД РФ заявили о готовности к новым переговорам с Киевом. Военная операция, день 1254-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1254-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
Российские военные взяли под контроль Часов Яр в ДНР. Средства ПВО за ночь сбили над регионами РФ 32 беспилотника. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о согласовании с США основных принципов масштабных соглашений о поставках оружия. В МИД РФ заявили о готовности к новым переговорам с Киевом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:42

Движение поездов в Волгоградской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, возобновлено, сообщили в РЖД.

9:23

🔴 Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

9:11

Зампред Совбеза России, экс-президент страны Дмитрий Медведев должен «следить за своими словами», он «вступает на очень опасную территорию», заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

8:59

🔴 Украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий в Пензенской области, на его территории произошло возгорание, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

8:47

Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги, сообщили в РЖД.

8:35

8:23

Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но встречи на «более высоком уровне» должны быть серьезно подготовлены, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно», — отметил он.

8:14

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о согласовании с США основных принципов масштабных соглашений о поставках оружия.

8:07

🔴 Средства ПВО за ночь перехватили 32 беспилотника над регионами РФ. 11 — перехватили в Волгоградской области, семь — над Крымом. По пять БПЛА уничтожили в Воронежской и Белгородской областях, по два — в Тамбовской и Ростовской.

8:03

⚡️ Российские военные взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1254-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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