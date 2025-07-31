В МИД РФ заявили о готовности к новым переговорам с Киевом. Военная операция, день 1254-й

Движение поездов в Волгоградской области, нарушенное из-за ЧП с БПЛА, возобновлено, сообщили в РЖД.
🔴 Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Зампред Совбеза России, экс-президент страны Дмитрий Медведев должен «следить за своими словами», он «вступает на очень опасную территорию», заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
🔴 Украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий в Пензенской области, на его территории произошло возгорание, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области приостановлено движение поездов на участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги, сообщили в РЖД.
Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но встречи на «более высоком уровне» должны быть серьезно подготовлены, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
«Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьезно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно», — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о согласовании с США основных принципов масштабных соглашений о поставках оружия.
🔴 Средства ПВО за ночь перехватили 32 беспилотника над регионами РФ. 11 — перехватили в Волгоградской области, семь — над Крымом. По пять БПЛА уничтожили в Воронежской и Белгородской областях, по два — в Тамбовской и Ростовской.