Ле Пен назвала сделку ЕС и США «капитуляцией» Франции

Лидер французской парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о провале торгового соглашения между ЕС и США. Об этом она сообщила в своем аккаунте в соцсети X.

«Сделка, заключенная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом, — политическое, экономическое и моральное фиаско», — написала Ле Пен.

По ее словам, страны ЕС получили худшие условия, чем Великобритания.

Политик подчеркнула, что соглашение содержит асимметричные положения.

«Франции придется ежегодно импортировать из США газ и оружие на сотни миллиардов евро. Это капитуляция нашей промышленности и потеря энергетического суверенитета», — пояснила она.

27 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что США и Европейский союз договорились о торговой сделке. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику.

Ранее немецкие промышленники раскритиковали соглашение ЕС и США о пошлинах.