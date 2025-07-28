Над четырьмя регионами РФ уничтожили семь БПЛА. Военная операция, день 1251-й

⚡️По данным «Ъ», российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры. Он сообщил подчиненным заведомо ложную информацию о СВО, преувеличил успехи противника в ДНР и негативно оценил действия ВС РФ.
Представители командования 61-й механизированной бригады ВСУ, потерявшей боеспособность, убыли из Сум — ТАСС
Президент США Дональд Трамп ради прекращения украинского конфликта фактически преподнес российскому лидеру Владимиру Путину часть Украины, заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в беседе с Welt:
«Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО».
По ее словам, Австрия может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО.
⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников: четыре над Ростовской областью, один над Орловской, один над Калужской, один над Брянской.