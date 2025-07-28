Над четырьмя регионами РФ уничтожили семь БПЛА. Военная операция, день 1251-й

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Президент США Дональд Трамп ради прекращения украинского конфликта фактически преподнес российскому лидеру Владимиру Путину часть Украины, заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в беседе с Welt:

«Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО».

По ее словам, Австрия может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО.