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Политика

Над четырьмя регионами РФ уничтожили семь БПЛА. Военная операция, день 1251-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1251-й день
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Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской областью, один — над Орловской, один — над Калужской, один — над Брянской. Американский президент Дональд Трамп для завершения кризиса фактически преподнес лидеру РФ Владимиру Путину часть Украины, заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. На Украине двух граждан ЮАР арестовали по обвинению в дезертирстве, пишет газета City Press. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:05

«Страна.ua» пишет о взрывах в Хмельницкой области Украины.

08:51

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

08:43

⚡️По данным «Ъ», российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за пораженческие разговоры. Он сообщил подчиненным заведомо ложную информацию о СВО, преувеличил успехи противника в ДНР и негативно оценил действия ВС РФ.

08:31

08:25

Представители командования 61-й механизированной бригады ВСУ, потерявшей боеспособность, убыли из Сум — ТАСС

08:23

Президент США Дональд Трамп ради прекращения украинского конфликта фактически преподнес российскому лидеру Владимиру Путину часть Украины, заявила министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в беседе с Welt:

«Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой, а также исключил членство Украины в НАТО».

По ее словам, Австрия может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО.

08:17

На Украине двух граждан ЮАР арестовали по обвинению в дезертирстве, пишет газета City Press.

08:11

08:05

⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников: четыре над Ростовской областью, один над Орловской, один над Калужской, один над Брянской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1251-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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